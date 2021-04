Google prodlužuje období, kdy dokumenty na Disku nebudou zabírat místo. Ale jen pro firmy

Jednou z velkých výhod Disku od Googlu bylo, že zde vytvořené dokumenty nezabíraly žádné místo na úložišti. To se ale firma rozhodla změnit a nová pravidla měla začít platit od června. Nyní došlo k odkladu pro firmy až na příští rok.

Google v posledních měsících oznámil několik nepopulárních kroků. Jedním z nich je právě ukončení neomezené kapacity pro vaše dokumenty. To bylo výhodné hlavně pro ty, kteří vytváří větší množství nejen textových dokumentů, ale i prezentací apod., které obsahují větší množství fotek. Vše vytvořené v nativních editorech doposud nezabírá nic z dostupného místa.



Takto vypadá aktuální nabídka Google One pro nefiremní zákazníky. Za dodatečné úložiště bude nutné si zaplatit

V minulém roce ale firma oznámila, že od 1. června nastane změna a nově vytvořené dokumenty, či starší upravené, se začnou do celkové kapacity účtu započítávat. Nyní došlo k odkladu do 1. února 2022. To se týká všech dokumentů vytvořených v Dokumentech, Tabulkách, Prezentacích, Kresbách, Formulářích či Jamboardu, pouze ale pro uživatele Workspace, tedy firemní verze Google služeb. Pro všechny ostatní platí datum 1. června, jak Google uvádí na svém blogu.

V červnu končí i Fotky zdarma

K prodloužení ale nedošlo u další dotčené služby, a to Fotek Google. Zde skončí od 1. června možnost nahrávat fotografie v komprimované kvalitě, ale neomezeně a zdarma. Tato volba zůstane pouze pro vybrané telefony Pixel od Googlu. Všichni ostatní budou muset přejít na placený Google One (či firemní Workspace), případně si najít jinou službu. Alespoň částečnou útěchou může být, že do té doby nahrané fotografie se do limitu úložiště nebudou ani nadále počítat.

Google tyto nepopulární kroky obhajuje tím, že se rapidně zvyšuje množství nahraných dat uživateli, hlavně i s ohledem na pandemii. Podle jeho měření do výše jmenovaných služeb a Gmailu nahrají uživatelné denně 4 300 TB dat. Firma tak musí řešit, zda se i nadále vyplatí poskytovat úložiště zdarma, či začít požadovat platbu od uživatelů i za cenu toho, že někteří mohou službu opustit.