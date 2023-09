Google prodlouží život Chromebookům. Odteď je bude podporovat 10 let

Když Chromebooky v roce 2011 přišly na svět, Google jim sliboval pět až šest let aktualizací operačního systému. Od roku 2020 podporu prodloužil na osm let. A včera firma oznámila, že od roku 2024 to bude již deset let.

Rozšířená podpora se bude týkat všech zařízení vydaných po roce 2021. Google ale uvádí, že uživatelé a správcové ve firmách a školách budou moci rozšířené automatické aktualizace aktivovat i na starších zařízeních. Kupříkladu Chromebooky z roku 2016, které by jinak od příštího roku byly bez nového softwaru, se dočkají dalších dvou let života.

Google nezachází do technických detailů, ale změna nejspíš souvisí s projektem Lacros, o kterém jsme nedávno psali. Chrome OS se totiž rozdělil na dvě části, samotný operační systém a prohlížeč. Více tak připomíná linuxové distribuce a Google může nezávisle na sobě aktualizovat jádro či další systémové komponenty a samotný prohlížeč Chrome.

Firma zároveň uvádí, že u zařízení vydaných před rokem 2021 nemusí být v aktualizacích dostupné všechny funkce jako u novějších. To zřejmě opět souvisí s Lacrosem. Starší Chromebooky mohou získat funkční novinky, které přináší Chrome na všechny platformy, ale už ne takové, které hlouběji zasahují do operačního systému.

Do Chrome OS míří adaptivní nabíjení

Google chce Chromebookům prodloužit život nejen po softwarové stránce, ale i té hardwarové. S partnery rozšiřuje programy pro opravy zařízení, s výrobci (Acer, Asus, Dell, HP a Lenovo) pak řeší snadnou opravitelnost a používání recyklovatelných materiálů. V nadcházejících měsících pak do Chrome OS zamíří z jiných platforem známá funkce adaptivního nabíjení, která nemá tolik opotřebovávat akumulátor. Zároveň dorazí i nový režim nízké spotřeby.