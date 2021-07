Google přiznal, že Asistent v telefonu nebo chytrém reproduktoru může nahrávat zvuk bez vědomí majitele

Google přiznal, že jeho Asistent může nahrávat zvuk i v případě, kdy není aktivován pokynem „OK, Google!“ Podle zdrojů deníku IndiaToday měli zástupci společnosti sdělit indickému parlamentnímu výboru pro informační technologie, že její zaměstnanci poslouchají některé nahrávky konverzací mezi uživateli a hlasovým asistentem.

V odpovědi na otázku poslance Nishikanta Dubeye tým Googlu přiznal, že někdy byl zvuk zaznamenán Asistentem Google na chytrém telefonu nebo chytrém reproduktoru, přestože uživatel neaktivoval funkci prostřednictvím příslušného hlasového příkazu.

Velký bratr poslouchá

Firma uvedla, že zaměstnancům jsou přístupné pouze úryvky zvuků a že neposlouchají citlivé konverzace. Nejsou však k dispozici žádné informace o tom, jak Google rozlišuje mezi citlivými a obecnými konverzacemi. Má se však jednat pouze o 0,2 % všech konverzací.

Parlamentní výbor pro informační technologie, v jehož čele stojí poslanec Lok Sabhy Shashi Tharoor, se domnívá, že nahrávání rozhovorů hlasovým asistentem je porušením soukromí. V závěrečné zprávě proto plánuje poskytnout doporučení vládě pro nastavení pravidel.

Google nevysvětlil, proč jeho Asistent nahrává zvuk, když není spuštěn hlasovým příkazem. Je jasné, že digitální pomocník neustále naslouchá, aby zachytil aktivační frázi, nicméně uživatelé to chápali tak, že nahrává konverzace až poté, co zaslechne „Hej, Google“ nebo „OK, Google“. Pokud je to, co teď přiznal Google, pravda, otevírá to Pandořinu skříňku problémů se soukromím.

Konverzace lze smazat

V zásadách ochrany osobních údajů je uvedeno: „Občas se Asistent aktivuje, i když jste to neměli v úmyslu, protože nesprávně detekuje, že chcete jeho pomoc (například zvukem, který zní jako „Hej, Google“). Pokud se to stane, stačí říct „Hey Google, that wasn’t for you“, a Asistent odstraní poslední nahrávku, kterou do Googlu poslal.“ V zásadách není žádná formulace o jiných případech nevyžádaných nahrávek ze strany Asistenta.

Jeden ze členů výboru k tomu uvedl: „Google ve svých podmínkách výslovně uvádí, že zvukové interakce mezi uživateli a jejich chytrými reproduktory a zařízeními s Asistentem Google jsou nahrávány a ukládány. V podmínkách však není uvedeno, že zaměstnanci mohou poslouchat úryvky z těchto nahrávek. To je závažné porušení soukromí uživatelů.“

Jiný vysoký úředník z indického ministerstva elektronických a informačních technologií uvedl: „Vláda se zabývá problémem společností, jako je Google, které uložené údaje zpravidla nemažou a uchovávají přepisy, dokud uživatel tyto informace ručně neodstraní.“ Konverzace vedené s Asistentem Google lze kdykoli smazat, ale není jasné, zda dojde i ke smazání nahrávek pořízených bez vědomí uživatele.