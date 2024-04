Google připravuje placený vyhledávač. Doplní jej o AI, která bude odpovídat na složité dotazy

Podle zdrojů blízkých listu Financial Times v Googlu zvažují spuštění placeného vyhledávače. Za předplatné by měl nabídnout pokročilé funkce s využitím umělé inteligence, byť žádné konkrétní zlepšováky neznáme. Není ani jasné, jestli by vylepšený vyhledávač zpoplatnil zvlášť, nebo by tuto možnost doplnil do některých stávajících předplatných. Jisté je pouze to, že stávající bezplatný vyhledávač živený miliardovými příjmy z reklamy zůstane.

Můžeme ale spojit několik informačních střípků z dřívějška, které napovídají, že zpráva zmíněná deníkem FT dává smysl. Google už totiž loni v květnu prezentoval experimentální funkce Search Generative Experience, kterými chtěl doplnit klasický vyhledávač o výsledky generované pomocí AI. Tak by mohl odpovídat na komplexní dotazy, kvůli kterým byste jinak museli navštívit cílový web a odpověď získat z něj. Kupříkladu byste chtěli naplánovat dovolenou tak, abyste měli ubytování blízko k moři i horám, aby tam bylo hodně atrakcí pro děti a zároveň by v okolí bylo dost cyklostezek.

SGE dostali do rukou vybraní uživatelé, jenže už skoro rok jsme neslyšeli o tom, že by Google onu testovací skupinu nějak rozšířil nebo že by do programu přidával další funkce. On totiž i svou AI v mezičase hodně proměnil. SGE je však něco, za co by si Google mohl nechat platit.

No a když jsme u placení, v souvislosti s AI už má dva prémiové produkty. Jednak je to tarif Google One AI, jednak Gemini Advanced. Ten druhý funguje i v Česku, za 550 Kč měsíčně získáte přístup k pokročilejšímu chatbotu s jazykovým modelem Gemini Ultra, který je lepší než bezplatný Gemini Pro (dříve nazvaný Bard). Je tam rozdíl asi jako mezi bezplatným ChatGPT a placenou verzí Plus. Pokročilejší model potřebuje více výpočetního výkonu, ten je dražší, a tak si jej firmy nechají zaplatit.

U nás nedostupný program Google One AI je pak oním vysněným propojováním AI a konkrétních aplikací. Gemini Ultra pomáhá v Gmailu a Dokumentech s psaním e-mailů, kontrolou pravopisu, tříděním dat do tabulek, tvorbou pěkných prezentací nebo přepisem skupinových konverzací v Meet. Vše je však zatím dostupné jen pro americkou angličtinu.