Google připravuje obrazový formát WebP 2. Bude lepší než předchůdce, ale zavede schizma

Je to už deset let, co Google oznámil vznik nového formátu WebP, který se měl stát univerzální náhradou za JPEG, PNG i GIF. Vycházel z videa VP8 a podporoval statický obraz, animace, průhlednost i bezztrátovou kompres, vše s lepším kompresním poměrem než formáty, které měl nahradit. A teď pomalu přichází nástupce nazvaný WebP 2, který na tom bude ještě lépe.

Google ve svém Git repozitáři otevřel projekt s kodekem libwebp2, zatím se ale nachází v experimentální fázi. Hlavní novinkou je podpora obrazu s 10bitovou barevnou hloubkou včetně HDR, dnes velmi běžného v mobilech.

Kromě toho by ale měl být o 30 % účinnější než WebP při ztrátové kompresi, nabídnout méně artefaktů při nastavení velmi agresivní komprese a soubory s průhledností nebo bezztrátovou grafikou prý budou také o něco menší. Google optimalizoval i kontejner, v němž je obraz uložen.

Enkodér je však zatím velmi pomalý, komprese trvá pětkrát déle než u původního WebP. Je ale dvakrát rychlejší než u konkurenčního formátu AVIF, avšak ten má zase třikrát rychlejší dekompresi, tedy zobrazení.

A zde se nabízí otázka, proč WebP 2 vůbec vzniká, když se Google coby hlavní člen Alliance for Open Media stará také o vývoj AVIFu, který má nabídnout stejné funkce, obdobně efektivní kompresi a rovněž se s ním počítá jako s univerzálním formátem pro všechny typy obrazů pro web i mobilní aplikace.

Proč, když už je tu AVIF?

Moderní obrazové formáty navíc vycházejí z videa. Komerční HEIF je de facto klíčovým snímkem z HEVC. Svobodný AVIF stejným způsobem vychází z video formátu AV1, WebP pak ze starého VP8. AV1 přitom vznikl společným úsilím několika organizací, které vzdaly vývoj vlastních nezávislých formátů. AV1 tak nahrazuje nedokončené projekty VP10 (Google), Daala (Xiph.Org a Mozilla) a Thor (Cisco). Jestliže tedy WebP je z VP8 a AVIF z AV1, WebP2 pravděpodobně vychází z VP9.

Google vědomě pracuje na formátu konkurenčnímu k tomu, který už sám spoluvyvíjí. Od firmy s „deseti“ chatovacími aplikacemi to není zase tolik překvapivé, tvůrcům obsahu tím dělá spíš medvědí službu. Komunita je v tomto ohledu velmi konzervativní, a tak JPEG, PNG a bohužel i GIF mají na internetu stále neotřesitelnou pozici, přestože jsou zastaralé. Jak se však mají miliony tvůrců rozhodnout pro daný nástupnický formát, když v tom nemá jasno ani sám Google?

Na druhou stranu je ale možné, že WebP 2 má větší šanci uspět, protože předchůdce již oslovil všechny důležité hráče. První generaci již podporují všechny webové prohlížeče, naposledy jej letos adoptovalo Safari 14 pro macOS i iOS. Tyká si s ním většina moderních editorů (Photoshop s pomocí doplňku) a rozšířil se také na webových stránkách. Adopce AVIFu je menší a pomalejší, jenže je to formát také mnohem mladší.

