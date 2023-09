Google převedl ukrajinské památky do 3D modelů, které lze prohlížet přes web. Nebylo to jednoduché

Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice stojí hrdě v centru Charkova – města na severovýchodě Ukrajiny – již od 70. let 19. století. Kostel přežil války, během kterých bylo ve městě zničeno mnoho budov. V březnu 2022 – jen něco málo přes týden poté, co Rusko napadlo Ukrajinu – se opět ocitl v ohrožení. Zatímco se místní obyvatelé ukrývali uvnitř, nedaleké výbuchy rozbily několik vitrážových oken katedrály a poškodily její vnější část.

Nikdo naštěstí nebyl zraněn a kostel stále stojí, ale bombový útok připomněl, jak rychle lze ztratit historické památky staré několik století. Podle zprávy organizace UNESCO ze srpna letošního roku bylo od začátku invaze na Ukrajinu napočítáno více než 284 poškozených kulturních památek.

Google a památky na Ukrajině

Šéfredaktor Joel Meares na blogu popisuje, jak se Google ve spolupráci s odborníky na památky z firmy Skeiron snaží zajistit, aby kostel a další podobná místa zůstala zachována v podobě trojrozměrného modelu. Skeiron využívá technologii laserového skenování a fotogrammetrie (metody, které pomáhají zachytit geometrii a barvy 3D objektu) k vytvoření stovek podrobných 3D modelů ukrajinských památek a artefaktů.

V loňském roce ve spolupráci s Google Arts & Culture představili více než čtyřicet digitálních památek na výstavě „Ukraine Is Here“. Výstava vznikla ve spolupráci s Ministerstvem kultury a informační politiky Ukrajiny a různými ukrajinskými kulturními institucemi, které uchovávají a propagují ukrajinské umění, hudbu, řemesla a kulturu.

„Když za námi Skeiron přišel s tímto projektem, cítili jsme, že pracovat na něm je správná věc,“ říká softwarový inženýr Googlu Etienne Ferrier. „Jejich posláním bylo vytvoření a zachování těchto modelů jako referencí pro případnou obnovu, pokud by bylo některé z míst zničeno. Naším úkolem je zpřístupnit informace co největšímu počtu lidí. Tohle byla jedinečná příležitost spolupracovat na tom, aby se to těmto významným památkám podařilo.“

Modely bylo nutné zásadně zmenšit

Dostat modely na platformu Google Arts & Culture a nabídnout možnost jejich zobrazení na co největším počtu zařízení však nebylo vůbec snadné. Nestačilo jen nahrát vygenerované 3D modely. Vytvoření neuvěřitelných detailů, které si můžete přiblížit nebo otočit a prohlédnout z různých úhlů, představovalo velkou výzvu.

Přestože se firma Skeiron snažila zmenšit velikost souborů s trojrozměrnými modely ve vysokém rozlišení, stále byly neuvěřitelně velké. „Abychom uživatelům, z nichž někteří používají 3G sítě, poskytli rozumný zážitek, usilovali jsme o to, aby soubory neměly více než 10 MB.“ vysvětluje Etienne, který v minulosti pracoval na 3D modelech zvířat, památek UNESCO a vesmírných lodí NASA.

Komprese zahrnuje zmenšení souboru, aby bylo snazší jej přenést ze serveru do zařízení, jako je mobilní telefon nebo tablet. Zjednodušení na druhé straně používá různé techniky, aby se model vykresloval s dobrou snímkovací frekvencí i na méně výkonných zařízeních.

„Když pracujeme s modelem s milionem ploch (povrchových trojúhelníků), znamená to, že musíme tyto miliony ploch vykreslit v každém snímku. Pokud má uživatel méně výkonný grafický procesor, může být schopen vykreslit třeba jen pět snímků za sekundu – což bude znamenat velmi špatnou zkušenost; model hůře reaguje a načítá se pomalu,“ vysvětluje softwarový inženýr Igor Vytyaz, který pracuje na kompresi a zjednodušení.

Velmi osobní projekt

Posoudit, zda je zjednodušený model natolik blízký originálu, aby měl vypovídající hodnotu, může v závislosti na rozsahu projektu trvat celé dny. Od roku 2021 je ale tento proces z velké části automatizován. Nástroje hodnotí modely, automaticky je provádějí kombinací technik zjednodušení a komprese, a přehodnocují je, dokud nedosáhnou přijatelného zkreslení při použitelné velikosti souboru.

Modely se tak povedlo zmenšit na méně než 10 MB, nicméně při závěrečné kontrole se ukázalo, že v několika případech byly textury příliš rozmazané a v jiných byly jemné detaily – jako například zlacený kříž na vrcholu zvonice katedrály – značně zkreslené. Igor tedy strávil nějaký čas ručním dolaďováním modelů, porovnáváním originálů s jejich zjednodušenými verzemi vedle sebe a prováděním úprav.

Pro Igora, který vyrostl v Kyjevě, to byl velmi osobní projekt. „Vidět všechny tyto památky mi přineslo spoustu příjemných vzpomínek z doby, kdy jsem tam byl,“ říká. „Kostel svatého Mikuláše, kde se také nachází Národní varhanní a komorní hudební sál Ukrajiny, je místo, kam jsem vzal svou budoucí manželku na jedno z našich prvních rande.“ Když byl projekt spuštěn, Igor jej ukázal svým rodičům, kteří opustili Ukrajinu v roce 2022 a nyní žijí ve Francii. „Byli ohromeni,“ říká hrdě.

Když Igor pracoval na dolaďování modelů, zaujala ho především jedna dominanta. „Zlatá brána byla hlavní branou kyjevského opevnění v 11. století, ale ve středověku byla pobořena a její zbytky byly ponechány osudu,“ popisuje. „Nová Zlatá brána, která je součástí sbírky Google Arts & Culture, je nedávno provedenou rekonstrukcí – ale nikdo přesně neví, jak vypadal originál. Kdybychom v té době měli technologii jako je tato, pravděpodobně bychom mohli obnovit bránu do její původní podoby a zachovat tak její historický vzhled,“ konstatuje Vytyaz.