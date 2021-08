Google představil tři bezpečnostní kamery Nest Cam a chytrý zvonek Nest Doorbell

Řada produktů Google Nest se ve čtvrtek rozrostla o čtyři novinky: bezdrátový zvonek Nest Doorbell a kamery Nest Cam, Nest Cam wired a Nest Cam with Floodlight. Kromě stylového provedení nabízejí také celou řadu chytrých funkcí.

Jednou z hlavních novinek přepracované sady pro domácnosti je vylepšené strojové učení, které umožňuje zpracování dat přímo v zařízení. Díky tomu není kvůli analýze nutné odesílat žádná data do cloudu, což by mělo přispět k většímu pocitu soukromí. Veškeré záznamy jsou ještě před odesláním zašifrovány, aby se k nim nedostal nikdo nepovolaný.

Zvonek Nest Doorbell

Nový zvonek Nest Doorbell je nejen elegantnější než předchozí model, ale také se snadněji instaluje. Přispívá k tomu možnost jeho provozu na baterie, nicméně pokud máte ke zvonku již existující kabeláž, můžete využít i tu.



Zvonek Nest Doorbell

Nest uvádí, že dobíjecí baterie vystačí přibližně až na dva a půl měsíce typického používání, přičemž počítá zhruba se 13 až 16 událostmi denně. Zvonek přitom umí upozornit nejen na stisk tlačítka, ale i na osobu, zvíře, vozidlo nebo poštovní balík.

Nest Doorbell je vybaven kamerou s podporou HDR, poměrem stran 3:4 a podporou až šestinásobného zoomu. S předplatným Nest Aware získají zákazníci funkci detekce známých tváří a třicetidenní historii zaznamenaných událostí.



K dispozici jsou čtyři barvy

Zvonek Nest Doorbell může na návštěvu upozorňovat zvukem z připojených chytrých reproduktorů, jakož i v aplikaci pro mobilní telefony. K dispozici jsou čtyři barvy – sněhová, břečťanová, lnová a popelavá. Prodeje budou zahájeny 24. srpna a jeden zvonek přijde na 179,99 dolarů (cca 3870 Kč). V ceně je i bezplatná výměna v případě krádeže, pokud by snadné odnímatelnosti využil někdo jiný než majitel domu.

Kamera Nest Cam

Nová kamera Nest Cam je navržena tak, aby mohla fungovat venku i uvnitř. Lze ji napájet buď z baterie, nebo přes kabel a primárně je určena k montáži na stěnu. Její napájení lze řešit také pomocí solárního panelu, který je možné zakoupit jako volitelné příslušenství.



Kamera Nest Cam

Zařízení je odolné proti povětrnostním vlivům – jeho magnetický držák má vydržet i velmi silný vítr. V případě provozu na baterie slibuje na jedno nabití až tříměsíční výdrž (výrobce v tomto případě počítá s přibližně 9 až 12 zaznamenanými událostmi za den).

Kamera umí sledovat vymezené zóny a upozorní na pohyb člověka, zvířete, nebo vozidla. Videozáznamy s historií událostí jsou k dispozici po dobu tří hodin a pro další záznam v rozlišení 1080p HDR je potřeba předplatné služby Nest Aware.



Nest Cam

Samotná kamera Nest Cam přijde na 179,99 dolarů (cca 3870 Kč). Jako volitelné příslušenství je nabízen 5metrový kabel odolný proti povětrnostním vlivům za 34,99 dolarů (cca 750 Kč) či desetimetrový kabel za 39,99 dolarů (cca 860 Kč). Nest nabízí za 14,99 dolarů (cca 320 Kč) také držák proti krádeži s bezplatnou výměnou v případě, že by kamera byla přesto odcizena. Do prodeje se dostane 24. srpna.

Nest Cam wired

Kamera Nest Cam wired se od předchozího modelu liší nejen tím, že je napájena z elektrické sítě, ale především faktem, že je určena pouze pro nasazení ve vnitřních prostorech. Na rozdíl od svých sourozenců totiž není odolná vůči povětrnostním vlivům.



Nest Cam wired

Google o této kameře zatím nesdělil další podrobnosti s tím, že se do prodeje dostane až později v roce 2021. K dispozici bude ve čtyřech barevných variantách, přičemž jedna bude mít dřevěnou základnu. Cena indoorové kamery Nest Cam wired bude 99,99 dolarů (cca 2150 Kč).



Kamera Nest Cam wired

Nest Cam with Floodlight

Poslední novinka Nest Cam with Floodlight je, podobně jako kamera Nest Cam, určena k umístění venku. Stejně, jako kamera Nest Cam wired, je ale energeticky závislá na kabelovém připojení. Jde o úplně první kameru Nest, která je vybavena bezpečnostním LED světlem.



Nest Cam with Floodlight

Světlo se může aktivovat automaticky, když kamera zaznamená aktivitu, a to na základě stejných kritérií a zpracování v zařízení, jaká se používají pro chytrá oznámení na mobilní telefon. To by mělo znamenat méně případů, kdy se světla rozsvítí jen proto, že se ve větru pohnul strom nebo okolo projelo auto.

Ani v případě této kamery neuvedl Google žádné technické podrobnosti, nicméně lze předpokládat, že budou velmi podobné, ne-li dokonce stejné, jako v případě modelu Nest Cam. Není znám ani oficiální termín zahájení prodejů – Google uvádí, že „přijde brzy“. Cena je 279,99 dolarů (cca 6020 Kč).