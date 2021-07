Google představil plány na YouTube Theater. Pojme 6 tisíc diváků a bude streamovat on-line

Stejně jako zbytek technologického průmyslu byl i YouTube nucen přejít od živých událostí k virtuálním, když uzavřel své studiové prostory pro tvůrce a hudebníky. Platforma se však spojila s komplexem Hollywood Park v Kalifornii a plánuje vytvořit „divadlo“, které pojme 6 tisíc návštěvníků.

Hollywood Park byl čistokrevným dostihovým okruhem v Inglewoodu v Kalifornii, asi 5 km od mezinárodního letiště v Los Angeles. Dříve šlo o místo, kde se potkávala hollywoodská honorace (Jack L. Warner ze studia Warner Bros., Walt Disney, Samuel Goldwyn z MGM adal.), ale v roce 2013 veškeré závodní aktivity skončily. Dnes se oblast mění na multifunkční resort, ve kterém bude na 3 tisíce nových bytů, hotel s 300 pokoji, sportovní stadion pro 70 tisíc diváků, nebo nákupní středisko.

YouTube Theater na videu:

YouTube Theater má mít tři patra a plánuje se, že bude hostit nejen klasická divadelní vystoupení, ale i ta hudební – vše samozřejmě s přímým streamem na YouTube. Měly by se tu pořádat i eSport události a vystoupení různých vloggerů. Bez sociální interakce by to nebyla událost hodna velikosti YouTube, a tak bude před budovou obří obrazovka. Google by „své“ divadlo mohl využívat i při událostech, jako je I/O a další konference. Ostatně i Apple má ve svém Apple Parku Divadlo Steva Jobse, které k tomuto záměru hojně využívá, Netflix vlastní ikonické Pařížské kino v New Yorku.

Via Engadget