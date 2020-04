Google pracuje na vlastní platební kartě, nebude se ale po Applu úplně opičit

Velcí technologičtí hráči čím dál častěji brousí i do odvětví, která nejsou jejich doménou. Apple v loňském roce uvedl svou vlastní Apple Card a nyní se o něco podobného pokusí i Google. Ten ale nechystá kreditní, nýbrž klasickou debetní kartu.

Google v minulosti provozoval vlastní systém Wallet, ve kterém měli zákazníci k dispozici i vlastní platební kartu. Tuto možnost ale firma v roce 2016 zrušila hlavně s ohledem na příchod systému Google Pay. Ten v telefonech využívá k placení NFC, fyzická karta tedy není potřeba, a vše je vedeno skrze již existující platební karty u bank. Nyní ale podle informací webu TechCrunch opět pracuje na fyzickém nosiči.



Takto by mohla vypadat platební karta od Googlu a její nastavení. (Foto: TechCrunch)

Google se snaží o něco podobného, jako Apple se svou kreditní kartou Apple Card. Tedy zjednodušit používání celého účtu v rámci mobilní aplikace, aniž by uživatel musel navštěvovat pobočku či volat na zákaznickou linku. Hlavním rozdílem ale je to, že Google chystá debetní kartu. Ta by měla fungovat, alespoň ze začátku, skrze společnost Visa. Základní ovládání by přitom mělo být integrování právě v rámci Google Pay.

Prozatím není jasné, kdy a na jaké trhy Google Card zamíří. Kvůli tomu, že se jedná o debetní a ne kreditní kartu, bude mít navíc těžší start v USA, kde jsou kreditní karty velmi populární. Nabízí totiž často poměrně značné bonusy – Apple přidává výhody při nákupu zařízení či nejrůznější cashback. S ohledem na silnou regulaci v rámci Evropské unie jsou ale podobné výhody u nás méně časté – banky mají menší provizi z jednotlivých plateb. A kreditky zde ani nejsou tolik rozšířeny, zde by proto měl Google s debetkou naopak snazší vstup.

