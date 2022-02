Google postupně likviduje Hangouts. Chat ve firmách od března zaujme dominantní pozici

Google pokročí ve své snaze udělat si pořádek v komunikátorech. Chat před rokem kromě firem otevřel spotřebitelskému trhu a integroval ho do Gmailu, kde bylo nutné ho ručně aktivovat. I přes odklady se počítá s tím, že značka Haungouts zanikne a první migrační ve firmách vlna začala loni.

Nastává čas na poslední fázi přesunu uživatelských účtů z Hangouts do Chatu. Loni Google správcům a správkyním v komerčním Workspace a G Suite umožnil, aby v organizacích ručně nastavili klasické Hangouts jako výchozí komunikátor. Pokud tak ale neučinili, zaujal už výchozí pozici mladší Chat.

Dne 22. března 2022 začne několikatýdenní proces, během něhož bude Chat nastaven jako výchozí a nikdo s tím už nic neudělá. Předvolba pro ruční nastavení Hangouts jako výchozího komunikačního prostředku zmizí. Pokud po provedení změny nastavení navštívíte Hangouts v Gmailu na webu, případně mobilní klient, budete přesměrováni do Chatu.

Ale pozor, nebude to ještě úplný konec Hangouts, protože nadále zůstane funkční webové prostředí na adrese hangouts.google.com. Až na čestné výjimky by měla být historie konverzací z jedné služby do druhé převedena automaticky. Pokud vytvoříte vlákno v Chatu od poloviny března, tak se už v Hangouts neukáže.

