Google pomocí AI ovládá semafory na křižovatkách. Sníží tím emise a doprava bude plynulejší

Google se vydal na misi. Hledá cesty, jak snížit emise z dopravy, mezi jeho poslední objekty zájmu patří auta ve městech. Podle něj se dá množství vypuštěného CO2 snížit mimo jiné tím, že se semafory budou chovat chytřeji a řidiči nestráví tolik času v kolonách. Do semaforů v několika městech tak nasadil umělou inteligenci a slaví s tím takové úspěchy, že chce svůj program rozšířit dál.

Program se jmenuje Project Green Light (zelené světlo) a Google jej poprvé představil v roce 2021. Jde o iniciativu, která vznikla v rámci skupiny Google Research, jejím cílem je optimalizovat chování semaforů na křižovatkách tak, aby řidiči nemuseli na světlech trávit tolik času – ať už popojížděním nebo pouhým stáním, protože oboje vede ke zbytečnému spalování paliva.

Google této optimalizace chce docílit pomocí umělé inteligence. Systém Green Light využívá systémy strojového učení, které procházejí data z Google Map a vypočítávají dopravní zácpy na daném semaforu. Také zkoumají, jak dlouho tu průměrně vozidla stráví čekáním. Informace jsou pak použity k trénování modelů AI, které nabídnou potřebné řešení.

„Vytváříme model každé křižovatky založený na umělé inteligenci, včetně její struktury, dopravních vzorců (například vzorců rozjíždění a zastavování), plánování světelných křižovatek a způsobu interakce mezi dopravou a plány světelných křižovatek,“ vysvětluje Google, jak systém funguje. Základem je, že AI nenavrhuje zcela nové chování semaforů, ale jen vylepšuje stávající infrastrukturu.

Přehled měst, kde je systém Green Light nasazený

Podle firmy zvládají dopravní městští inženýři tuto optimalizaci na vlastní pěst obtížně. Sběr spolehlivých dat je nákladný, Google popisuje, že to města zkoušela například pomocí různých senzorů nebo skrze ruční sčítání aut. Potřebné parametry pro návrh řešení jim pak stejně chyběly, takže semafory často dál fungují podle zastaralých konfigurací.

Doporučení, se kterými AI Googlu přijde, dostanou inženýři skrze rozhraní Green Light. Následně si mohou vybrat, jak s nimi naloží. Systém je schopný analyzovat tisíce křižovatek naráz a zlepšit tak průjezdnost na více místech najednou. Města mohou dopady sledovat téměř v reálném čase. Ve výsledku je to celé o domluvě mezi Googlem a konkrétním městem.

70 křižovatek funguje podle AI Googlu

Program jako první odstartoval před dvěma lety v Izraeli, kde Google pozoroval úspěch. Podle něj tu řidiči skutečně palivo ušetřili, počet zastavení na křižovatkách se také snížil, Green Light se proto rozšířil do dalších zemí. Dnes je AI systém nasazen na 70 křižovatkách v 10 městech po celém světě, mimo jiné v Hamburku či Budapešti a Google už má data, která říkají, jak může být efektivní – potenciál je podle firmy 10procentní snížení emisí a o 30 procent menší počet zastavování na křižovatkách.

Google nyní avizoval, že chce Green Light rozšířit příští rok do ještě dalších míst. Města, která mají zájem, se mohou hlásit do pořadníku přes tento formulář. A koho by zajímala spíše letadla, Google má projekt zaměřený i na snižování emisí v letecké dopravě.

Zdroj: Blog Googlu