Google po letech mění přihlašovací stránku. Čekali jsme něco víc

Google v posledních týdnech na přihlašovací obrazovce láká na to, že brzy nabídne nový vzhled. To je u něj dost nestandardní chování, většinou mezi lidi potichu vypustí A/B test a pak třeba veřejnou betu, kterou si každý může vyzkoušet (a pak se vrátit). Teď jen slíbil změnu, aniž by sdělil další podrobnosti.

To trochu vyšponovalo naše očekávání. Opravdu to bude jen vzhled, nebo přidá i nové funkce? Mohl by se teoreticky zcela zbavit hesel a přesedlat na passkeys (přístupové klíče). Zůstal ale jen u první možnosti.

Stávající přihlašování stránka s upozorněním na brzké změny

Firma na blogu oznámila, že u bezplatných účtu i placených účtů Workspace v období od 21. února do 4. března nasadí modernější háv, který má odpovídat aktuální verzi Material Designu, aby vzhled byl konzistentní s jinými stránkami a aplikacemi na webu či mobilu. Uživatelé ani administrátoři se nemusí o nic starat, nic nastavovat. Změna přijde sama a bude nevratná.

Novou přihlašovací stránku zatím nemáme, Google ale zveřejnil screenshot, z něhož jsou patrné jen drobné změny. Okno už nemá bílé pozadí, více využívá horizontální prostor a jediným formulářem v prvním kroku je stále jen ten pro zadání e-mailu nebo telefonního čísla. Když to Google v roce 2015 zavedl, dost tím zamotal hlavu některým správcům hesel. Později se ale všechny ty významné přizpůsobily a umí vyplňovat jména a hesla ve více krocích.