Google po letech aktualizoval Authenticator. Přenese účty mezi mobily

Google Authenticator sloužící ke generování jednorázových přihlašovacích klíčů k účtům chráněným dvoufázovým ověřením konečně získal dlouho očekávanou funkci. Generátory lze snadno exportovat a následně importovat do jiného zařízení, aniž byste museli všechny účty nastavovat ručně.

Nová funkce je zatím dostupná jen v aplikaci pro Android (Google Play) a nachází se v hamburgerovém menu pod názvem Přenést účty. Tam si pak vybere export či import podle toho, kterým směrem chcete účty přenést.

Na rozdíl od některých konkurenčních TOTP aplikací (např. Microsoft Authenticator) Google nepodporuje cloudovou zálohu nastavení. To je rozhodně bezpečnější řešení (data zůstávají lokálně v zařízení), ale též méně pohodlné. Pokud ztratíte mobil s Authenticatorem, máte smůlu a budete muset projít všechny ty facebooky a jiné účty a dvoufázové ověření přenastavit.

Záloha ano, ale s trikem

Co dělá Google? Nastavení zašifruje do jednoho nebo více QR kódů, které pak načtete na druhém zařízení. Vhod to přijde ve chvíli, kdy si koupíte nový mobil a máte u sebe pořád i ten starý. Pokud byste nastavení chtěli zálohovat pro případ ztráty, budete si muset QR kód(y) někam uložit či vytisknout a importovat, až to budete potřebovat.

Google v nápovědě tvrdí, že k přenesení účtů musíte mít internetové připojení. Osobně jsem ale vyzkoušel, že není potřeba. Oba mobily jsem přepnul do režimu letadlo a účty bez problémů přenesl. Narazil jsem ale na jinou svízel. V Authenticatoru mám 18 účtů a Google jejich nastavení uložil do dvou QR kódů. Ty však byly natolik jemné (obrázek s vysokým rozlišením), že je druhý mobil nedokázal rozluštit. Řešením bylo při exportu vybrat účty ručně vždy po šesti, tak jsem získal tři „hrubší“ QR kódy, které už druhý mobil přečetl a importoval.