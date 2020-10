Google Play Pass je v Česku. Předplatné na aplikace a hry pro Android

Rok po spuštění Play Passu míří tato služba i do Česka. Google u nás ode dneška nabízí předplatné na aplikace a hry pro Android a účtuje si za to 139 Kč měsíčně, mimochodem stejně jako konkurenční Apple Arcade. Google však má výhodnější roční tarif. U Applu se platí 1390 Kč, roční Play Pass je za 849 Kč.

Rozšiřování Play Passu je nejspíš postupné, na mobilu ani tabletu s Androidem zatím tuto sekci v Play Storu nevidím, zkoušel jsem přitom dva různé účty. Jakmile ale Play Pass v menu uvidíte, nemusíte za něj hned platit, Google nabízí 14denní zkušební dobu.

V knihovně Play Passu je přes 500 aplikací a her, ty všechny jsou již bez reklam nebo mikrotransakcí. Výhodou je také podpora rodinné mediáteky, takže jedno předplatné lze sdílet s dalšími pěti členy domácnosti. Každý má přitom své aplikace, své nastavení atd.

A co v katalogu najdeme? Google se chlubí chválenou fotoaplikací Photo Studio Pro nebo hrami jako Monument Valley, Terraria, Star Wars: KOTOR, This War of Mine, Worms či Sonic the Hedgehog. Zahrát si můžete i české tituly Chuchel a Samorost 3 od studia Amanita Design nebo Chameleon Run od Hyperbolic Magnetism.