Google oživuje RSS a do Chromu integruje čtečku článků. Hlavně, že ukončil Reader…

Na velký návrat možná technologie RSS nevypadala, ale zřejmě se stane součástí prohlížeče od Googlu. Internetová firma implementuje do Chromu čtečku, jak si všiml blog About Chromebooks. Loni ostatně už čtečku kanálů RSS přidala do varianty pro Android.

Autor blogu zaznamenal, že v Chrome (OS) se před pár měsíci v postranním panelu objevila sekce Feed. Vývojová verze 106 do nabídky pro sdílení nedávno přidala funkci pro sledování webových stránek, která je výmluvnější. Adriana Porter Felt, vývojářka Chromu, mu potvrdila, že na mobilech prohlížeč pro sledování používá technologii RSS.

Názvy funkcí se v Chromech shodují, takže to vypadá, že RSS zažije svého druhu návrat. Porter Felt navíc uvádí, že prohlížeč stáhne nový obsah i z webů bez RSS.

Pochopitelně ovšem Chrome nenabídne klasickou čtečku s mnoha funkcemi ve stylu Feedly. Google sám kdysi provozoval Reader, který jí byl a ve své komunitě se těšil nesmírné popularitě, nebyl ale úspěšný v mainstreamu ani zajímavý komerčně, proto před necelými 10 roky skončil.

Široce používaným nástrojem pro sledování zpráv se staly sociální sítě jako Twitter a Facebook. Pokud patříte k pamětníkům a pamětnicím, možná si vzpomenete, že prohlížeče už kdysi jednoduché čtečky RSS ve výbavě měly. Firefox je nazýval živými nebo aktuálními záložkami. Oproti statické záložce jste v tomto případě klepnutím otevřeli přehled titulků z daného kanálu.

Technologie z konce 90. let dodnes představuje funkční řešení pro určité komunity, např. novinářskou. Najde Google lék na nesrozumitelnost RSS a posune ji nenápadně zpět vstříc běžnému publiku?

Porter Felt píše, že než se čtečka dostane na klasické počítače, musí se nejprve zlepšit v Chromu na mobilech. Tam kanály procházíte, když otevřete novou kartu. Na desktopech to bude postranní panel. Už dnes můžete v Chromu Dev aktivovat dvě experimentální předvolby, které vám zážitek přiblíží.

Sledování webů nicméně funkční zatím není. Pokud chcete vývoj sledovat, můžete v kanále Dev na stránce chrome://flags zapnout funkci Following feed in the sidepanel. Jak jsem zjistil, tak to nestačí. Ještě musíte mít aktivní novou podobu postranního panelu, takže zapněte rovněž Unified side panel.

Mimochodem, Firefox svou čtečku RSS odstranil s verzí 64. Verze 63 je tak poslední, která funkci nabízela. Obdobnou funkci nabízely také další prohlížeče nové vlny s tím, že integrovanou čtečku v reakci nabídl i Internet Explorer 7.

Zdroje: Adriana Porter Felt / Twitter | About Chromebooks via Android Police | gHacks Tech News