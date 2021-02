Google otevírá Chat i pro nefiremní zákazníky. Zároveň přináší upravené rozhraní

Google postupně začal otevírat brány svého firemního komunikátoru Chat i pro běžné smrtelníky. Společně s tím přinesl lehce přepracovaný vzhled služby, který přináší zpět některé vychytávky, které byly dostupné ve starých Hangouts.

Konec starých Hangouts trvá Googlu již několik let a až nyní to vypadá, že se jej možná dočkáme. Firma totiž začíná migrovat další uživatele do nové služby společně s upraveným vzhledem. Nejedná se ani tak o redesign, jako spíše o přenesení některých funkcí ze starých Hangouts právě do Chatu.



Vpravo je nový vzhled, vlevo původní. Liší se hlavně bočním menu

Chat je přitom primárně firemní službou umožňující komunikaci s kolegy, v rámci týmů, tvorbu skupin, nástěnek a integraci s roboty. Plnohodnotně je dostupná pouze uživatelům v rámci Workspace, běžní uživatelé se většinou mohou zúčastnit jen těch konverzací, do kterých byli pozváni.

To se ale právě postupně mění. Google také přinesl jednu užitečnou funkci, a to konverzace v malých vyskakovacích oknech. Tedy podobně, jako to mají původní Hangouts, či třeba Facebook v rámci své sociální sítě. Díky tomu je tak možné mít přehled o zprávách z více vláken zároveň i když si prohlížíte jiný obsah. Stejně tak doznalo změn boční menu s výpisem konverzací, místností a videohovorů.

Všechny změny jsou důležité pro následnou integraci služby do Gmailu, což Google oznámil v minulém roce. Zde by totiž právě vyskakovací okna a další vychytávky měly být dostupné.

Pro běžného uživatele stále chybí funkce

Nový vzhled Chatu, ani přístup do aplikace prozatím nejde nijak ručně zapnout, pakliže nejste firemním zákazníkem. Ti mají možnost provést migraci skrze administrátorskou konzoli. Na mém osobním účtu se Chat aktivoval pouze na počítači, mobilní aplikace stále hlásí nedostupnost služby. Google si prozatím dává s plným uvedením na čas.

Pro běžného uživatele ale Chat nepřináší téměř nic navíc oproti starým Hangouts a pokud jej srovnáme třeba s Messengerem, Telegramem či WhatsAppem, chybí většina věcí, na které jsme zvyklí. Sice je má emoji reakce na zprávy a je možné editovat odeslané zprávy stejně, jako na Telegramu, chybí ale přímá podpora nálepek, posílání více obrázků v jedné zprávě, sdílení polohy a další vychytávky.

