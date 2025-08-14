Google opisuje od ChatuGPT. Do Gemini míří paměť a dočasné chaty

Google oznámil dvě užitečné novinky pro AI chatbota Gemini, které již známe z konkurenčního ChatuGPT. Nově si bude pamatovat kontext z předchozích konverzací a zároveň do něj dorazí dočasné chaty, které si naopak pamatovat nebude.
Firma paměť ilustruje na několika příkladech:
- Dříve jste diskutovali o vývoji schopností postav ve vašem oblíbeném komiksu. Pokud nyní požádáte Gemini, aby „vymyslel narozeninovou oslavu na míru“, může navrhnout oslavu založenou na vaší oblíbené postavě – s tematickým jídlem a speciální fotokoutkem s rekvizitami.
- Dříve jste Gemini požádali o souhrny některých nejnovějších populárních naučných knih doporučovaných na BookToku. Když nyní požádáte Gemini o doporučení knihy, která by se vám mohla líbit, může navrhnout tituly s podobnými tématy, o kterých jste se už bavili, a dokonce přidat i oblíbené citáty pro vaše příspěvky na sociálních sítích.
- Dříve jste použili Gemini k vymýšlení nápadů pro YouTube kanál zaměřený na japonskou kulturu. Když požádáte o „nové nápady na obsah podle vašich zájmů“, může Gemini navrhnout téma videa typu „Moje první pokus o…“, kde se natočíte, jak zkoušíte nové japonské jídlo, tradiční řemeslo (např. origami nebo čajový obřad) nebo dokonce novou hru z Japonska.
Funkce bude ve výchozím nastavení zapnutá, ale bude možné ji také vypnout. Google ji postupně rozšiřuje od včerejška ve vybraných zemích a v chatech s pokročilejším modelem Gemini 2.5 Pro. V následujících týdnech se dostane i do dalších regionů a také do modelu 2.5 Flash.
Nastavení paměti
S pamětí, i když nejen s ní, pak souvisí i ony dočasné chaty. To jsou zvláštní jednorázové konverzace, které si Gemini nebude pamatovat a ani se nebudou používat pro trénink AI modelů. Nezobrazí se ani v historii posledních chatů. Google si je ale bude moci uchovat po dobu 72 hodin, pak je odstraní. ChatGPT může kopie konverzací ukládat až na 30 dní.
Dočasný chat
Také dočasné chaty jsou dostupné již od včerejška, ale Google novou funkcí mezi uživatele distribuuje postupně ve vlnách.
Zdroje a další informace: Google