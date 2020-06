Google opět překresluje emoji. Android 11 nabídne novou sadu a k tomu i muže ve svatebních šatech

Jako každým rokem, i letos se dočkáme změn v rámci emoji. Zatímco novinek bude pomálu, Google se rozhodl překreslit některé současné znaky. Více se tak přiblíží ostatním platformám. Upravené emoji najdeme v Androidu 11.

Velká změna u emoji na Androidu přišla s příchodem verze 8, kdy Google zcela změnil sadu a zahodil původní design. Od té doby došlo k několika drobným změnám, hlavní design ale zůstal stejný. To se s příchodem Androidu 11 změní a emotikony na robotím systému se více přiblíží konkurenci. Designéři zde zahodí výraznější plastičnost a u některých symbolů dojde i ke kompletnímu překreslení.



Nová sada ikon (vpravo) je lehce pozměněná tak, aby více odpovídala emoji na jiných platformách. (Zdroj: XDA Developers)

Většina uživatelů si změny zřejmě nevšimne, a tak si možná říkáte, proč si tato zpráva vůbec zaslouží pozornost. Emoji jsou dnes nedílnou součástí elektronické komunikace a dostávají se z chatů i do firem. A tak je více než kdy jindy důležité, aby jednotlivé znaky byly rozpoznatelné na každé platformě a v ideálním případě bylo zcela jednoznačné, co vyjadřují. To je dáno jejich popisem v rámci Unicode znaku, ne vždy je to ale snadné odhadnout z jejich vizuální interpretace.

Předejde se tak případným nedorozuměním, kdy znak vypadá jinak např. na iOS oproti Androidu, kde je situace ještě složitější, protože jednotliví výrobci mají často svou vlastní sadu znaků. To platí i o některých komunikátorech i klávesnicích, a tak občas není snadné rozluštit, co bylo původním sdělením. V momentě, kdy se jednotlivé znaky k sobě vizuálně přiblíží, lze tyto negativní dopady minimalizovat.



Součástí Androidu 11 budou i tyto nové znaky. (Zdroj: Emojipedia)

To trochu nabourává každoroční vydávání novinek, byť letos jich není mnoho – celkově se sice jedná o 117 znaků, mnoho z nich jsou ale kombinace již dříve vydaných. Mezi ně patří třeba černá kočka (kombinace emoji kočky a příznaku barvy), polárního medvěda (🐻+❄) či muže v obleku (🤵🏻+♂️). Zcela nový je ale třeba bison či úsměv se slzou, šváb, oliva a další. V nadcházející betaverzi Androidu 11 se s těmito novými znaky již setkáme, do systémů by pak měly zamířit na podzim s oficiálním vydání nových verzí, včetně iOS a Windows.

Zdroj: XDA Developers