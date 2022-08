Google opět odkládá zákaz cookies třetích stran. Chrome s nimi skončí nejdříve za dva roky

Plány se ne vždy podaří dodržet a jedno důležité oznámení si pro nás schoval Google, který odkládá zákaz přijímání cookies třetích stran. Firma se snaží vymyslet technologii, která umožní omezené sledování uživatelů a uživatelek tak, aby prohlížeč mohl servírovat cílenou reklamu, současně ale nebyl zbytečně velkého špicla, viz např. Chrome 103. Celá iniciativa se souhrnně nazývá Privacy Sandbox.

První oznámení o blokování přišlo začátkem roku 2020. Cookies třetích stran se zjednodušeně řečeno používají zejména pro sledování vašeho pohybu napříč weby. Prohlížeče se v posledních letech více či méně zaměřují na uživatelské soukromí, byť nejpoužívanější Chrome v tomto ohledu nikdy nenabídne to, co konkurence. Jeho výrobce je přímo závislý na prodeji reklamy na webu.

První opatření proti cookies třetích stran Chrome představil ve verzi 80. Kompletně měla být podpora ukončena do dvou let. Což by tedy vycházelo na začátek tohoto roku, kdy však výrobce pouze ukázal technologii Topics, která by mohla cílení obstarat (a které se některé malé prohlížeče vysmály). Loni v červnu byl plán upraven s tím, že cookies třetích stran skončí v roce 2023.

Další změna. Google potřebuje víc času

Případný pocit déjà vu je na místě, protože plán se opět mění. Zákaz cookies třetích stran ve Chromu tedy nepřišel, protože Google teprve testuje nástupnickou sledovací technologii (soubor funkcí Privacy Sandbox). Aktuálně pouze rozšiřuje její testování. Konkrétně to znamená, že Chrome 104 dne 2. srpna 2022 zahajuje fázi testování na běžných uživatelkách a uživatelích.

Privacy Sandbox tvoří mj. výše zmíněné Topics. Počínaje Chromem 105 bude testování odstartováno i na Androidu. Nejdříve se ho zúčastní miliony lidí, nikoli celá uživatelská základna. Prohlížeč vás na případné zapojení upozorní a nabídne vám prostředí pro správu testování.

Postupně se bude počet zapojených instalací prohlížeče zvyšovat až do konce tohoto roku a pokračovat se bude i v roce následujícím. Ve třetím čtvrtletí 2023 už Privacy Sandbox bude dostupný pro všechny. To nevyhnutelně znamená, že se cookies třetích stran neodporoučí dřív než v této době. A protože chce Google dát webům dost času, aby se na to připravily, tak vyřazovací proces odstartuje až ve druhé půlce roku 2024.

Logicky se nabízí otázka, jak rychle Chrome tyto cookies zcela odmítne. Na to odpověď nemáme a zřejmě ji dnes nemá ani Google. Každopádně půjde o proces, takže úplný zákaz ze dne na den nečekejme. Do té doby si můžete poslechnout náš podcast, kde jsme se věnovali malým prohlížečům s funkcemi, jež ve Chromu nikdy nenajdete:

