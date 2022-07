Google One nabídne bonusové funkce pro Workspace. První nastoupí neomezené videohovory

Balík služeb Google One, jehož základní stavební kámen představuje cloudové úložiště, byl oznámen v květnu 2018. Koncem téhož roku dorazil do Česka. Po zhruba čtyřech letech fungování nabídne One nové funkce, nedotkne se to ale všech uživatelů a uživatelek.

Pokud si platíte alespoň 2TB prostor (tarif Premium), získáte za své peníze další bonusy. Specificky Google ve vašem osobním prostředí Workspace zpřístupní kvalitnější videohovory přes Meet, které byly dosud vyhrazené platícím firmám. To znamená, že:

přibude filtrování zvuků na pozadí,

budete moct nahrávat hovory do cloudu,

limit délky hovoru se z jedné zdvihne na 24 hodin.

Nové funkce Google uvolní postupně, přičemž Česko do první skupiny států nepatří. Jedna ze dříve propagovaných výhod služby One stále není dostupná všude. VPN je k dispozici jen v necelé dvacítce zemí. Není jasné, proč rozšiřování služby trvá tak dlouho. Časem bude nicméně do One převedeno více funkcí z firemního Workspacu.

Příchodu Google One do Česka se svého času věnoval také Týden Živě:

Zdroje: blog The Keyword