Google odhalil tajemství YouTubu. Na zpracování videa používá vlastní procesory

Google si skládá vlastní servery a v posledních letech je aktivní i ve vývoji čipů. Připravil už několik generací TPU pro urychlení AI výpočtů, Pixely vybavil vlastním obrazovým procesorem PVC nebo bezpečnostním čipem Titan M. Mimo dosah běžných smrtelníků se pak nachází jeho VCU – Video Coding Unit. Pro potřeby YouTubu vyrobil vlastní akcelerátory, které budou s videem pracovat rychleji než CPU nebo GPU.

Firma uvádí, že efektivita po nasazení VCU stoupla až 33násobně. Jeho akcelerátory připomínají grafickou kartu, jde o praktický design kvůli instalaci do serverových racků. Na jedné kartě se nachází dva ASICy, každý z čipů nese CPU, paměti, tři dekódovací a deset enkódovacích jader.

Dvacet VCU má 20× vyšší výkon při převodu do formátu H.264 a 99× vyšší při enkódování do VP9 než dvouprocesorové servery s architekturou Intel Skylake (bez udání konkrétního modelu). Je také šestkrát rychlejší než čtyři karty Nvidia Tesla T4. V celkové efektivitě, tedy poměru výkon a TCO (náklady na pořízení a provoz) je pak sada VCU 7× účinnější (H.264) a 33× účinnější (VP9) než Skylake a 4,6× účinnější než Tesly (H.264).

V dlouhodobém horizontu tak VCU ušetří miliardy dolarů. Podle Cnetu už firma nasazuje druhou generaci VCU schopnou převádět video i do nového formátu AV1, u níž by efektivita mohla opět stoupnout. Pracovat co nejúčinněji s hardwarovými prostředky je přitom jediný způsob, jak by se YouTube nezhroutil a uživatelé nemuseli věčně čekat.

Každou minutu na YouTubu přibude 500 hodin nového videa. Každé jedno vstupní video je třeba převést až do devíti různých rozlišení. Služba podporuje 144p až 4320p (8K). Některá rozlišení jsou navíc dostupná v různých formátech, aby se klipy daly přehrát na různých zařízeních.