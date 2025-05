Google má po deseti letech nové logo. Změny si na první pohled možná ani nevšimnete

V září to bude deset let, co Google naposledy změnil své logo. Zachoval barvy, ale poprvé od založení přešel na jednodušší bezpatkové písmo. A ve zkrácené podobě, typicky v mobilních aplikacích, začal používat písmeno G se čtyřmi ostře ohraničenými barvami.

A právě tato menší varianta se mění. V aplikaci pro iOS je již vidět nová podoba géčka, kde barvy mezi sebou plynule přechází. V ikoně aplikace je to zřetelnější, přímo ve vyhledávacím poli na malém displeji už méně.

V tuto chvíli není jasné, jestli firma podobným způsobem překreslí i loga jiných služeb a aplikací. Pro většinu z nich je typické, že používají ostře dělenou modrou, zelenou, červenou a žlutou barvu. Ani aktuální vizuální příručka Material Design 3 příliš nepočítá s gradienty a pořád zůstává u jednoduchých tvarů a barev.