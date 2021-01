Google není jen vyhledávač: 15 užitečných funkcí, o kterých možná ani nevíte

V rámci vyhledávače Google lze vyvolat poměrně pěkně zpracovanou vědeckou kalkulačku. Stačí do vyhledávacího pole zadat nějaký matematický příklad - např. 5+5 . Google zobrazí nejen výsledek, ale nabídne i kalkulátor, na kterém můžete počítat další příklady.

Google se v průběhu let vypracoval na jedničku v segmentu internetového vyhledávání. Jedním z faktorů, kterým převálcoval většinu konkurence, byla jeho jednoduchost. Na úvodní stránce zobrazoval pouze logo, vyhledávací pole a dvě tlačítka: Hledat a Zkusím štěstí.

Google umí vykreslovat grafy funkcí. Stačí zadat funkci obvyklým způsobem do vyhledávacího pole – například y=sin(x) . Výsledkem je interaktivní graf, ve kterém lze pomocí kurzoru myši snadno odečítat hodnoty. Grafem lze také posouvat a pomocí tlačítek v levém horním rohu přibližovat a oddalovat.

Ve všech případech se zobrazí jednoduché rozhraní, ve kterém lze upravovat nejen zadávanou částku, ale i výchozí i cílovou měnu. V nabídce nechybí ani vysloveně exotické měny a kryptoměny. Zatímco kurzy běžných měn Google čerpá od Morningstar, kryptoměny převádí dle kurzů Coinbase. K dispozici je i graf vývoje kurzu za poslední den, 5 dní, měsíc, rok a 5 let.

Co se stane, když do Googlu zadáte výraz počasí ? Pokud má prohlížeč přístup k informacím o poloze, zobrazí se tabulka se situací v lokalitě, kde se právě nacházíte. Kromě aktuálního stavu je k dispozici předpověď na dalších 24 hodin. Pomocí tří tlačítek si můžete nechat zobrazit předpokládaný vývoj teploty, srážek a větru.

Pokud máte telefon s operačním systémem Android, můžete na něm používat službu pro jeho lokalizaci. To využijete například v situacích, kdy telefon ztratíte nebo vám bude odcizen – podmínkou však je funkční datové připojení a přihlášení ke stejnému účtu Google. Pak stačí do vyhledávače zadat příkaz najdi můj telefon .

Stačí tedy stisknout tlačítko Spustit test rychlosti . Následně se zobrazí plovoucí okno, v jehož rámci bude provedeno měření rychlosti stahování (downloadu) a nahrávání (uploadu) dat. Výsledkem jsou naměřené přenosové rychlosti, latence a slovní hodnocení, na co vaše aktuální připojení stačí.

Světový čas

Jistě nemusíme nijak podrobněji rozebírat, že celý svět je rozdělen do 24 časových pásem. Stejně tak je asi každému jasné, že když je u nás poledne, je v New Yorku či v Pekingu úplně jiný čas. To je dobré si uvědomovat třeba ve chvíli, kdy potřebujete zavolat obchodnímu partnerovi ve vzdálené destinaci.



Světový čas

Aktuální čas v daném místě lze zjistit velmi jednoduše – stačí do Googlu zadat název města, následovaný slovíčkem čas – například Peking čas či New York čas. Vyhledávač zobrazí aktuální čas a datum v daném místě, označení časové zóny či její posun proti Greenwichskému střednímu času (GMT).