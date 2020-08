Google nechce platit za zprávy, burcuje proto australské uživatele

Google zveřejnil otevřený dopis, týkající se návrhu regulačního opatření australské vlády, které ho chce přimět platit médiím za obsah zpráv. Australanům, kteří navštíví domovskou stránku Google, se objevuje zlověstné vyskakovací okno, které varuje, že „způsob, jakým Australané používají Google, je ohrožen!“

Připravovaný návrh zákona cílí především na Facebook, Google a další podobné služby. Je reakcí na zjištění, že tyto weby mají velké zisky z online reklamy, ačkoli většina jejich obsahu pochází z jiných médií. Mnohé australské noviny nyní kvůli řádící pandemii doslova bojují o přežití, neboť jim radikálně klesly výnosy z reklamy.

Google volá na pomoc uživatele

„Musíme vás informovat o nové vládní regulaci,“ začíná dopis generální ředitelky Google Australia Melanie Silva, který se zobrazí po klepnutí na vyskakovací okno. Silva v něm tvrdí, že navrhované nařízení povede k „dramatickému zhoršení vyhledávání na Googlu a YouTube, mohlo by vést k předávání údajů velkým zpravodajským firmám a ohrozilo by bezplatné služby, které v Austrálii používáte.“

Google argumentuje, že zákon dává vydavatelům zpráv „nespravedlivou výhodu“ tím, že jim poskytne informace, jež by mohli použít k posílení své pozice proti konkurenci. Povinnost odvádět desátek by se přitom týkala jen nejsilnějších hráčů, jejichž roční příjmy dosahují zákonem určené hranice.

Na otevřený dopis reagovala Australská komise pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů (ACCC), stojící za kritizovaným zákonem. Navrhovaná pravidla dle ní „budou řešit významnou nerovnováhu vyjednávací síly mezi australskými zpravodajskými médii a společnostmi Google a Facebook“. V oficiálním prohlášení vyvrací obavy, že „Google nebude muset s australskými zpravodajskými firmami sdílet žádná další uživatelská data, pokud se tak sám nerozhodne.“

Kdo chce víc, nemusí mít nic

„Uděláme vše, co bude v našich silách, aby se tento návrh změnil,“ končí dopis australské pobočky Googlu. Není to poprvé, co firma volá po podpoře svých uživatelů – možná i vy si pamatujete oznámení, týkající se požadavků na dodržování autorských zpráv ze strany Evropské unie, které se v roce 2018 objevovalo na YouTube.

V tuto chvíli je obtížné odhadovat, jak se situace v Austrálii nakonec vyvine. V některých zemích Google kvůli novým předpisům zcela pozastavil vybrané služby. Stalo se to například v roce 2014 ve Španělsku, kde byla v duchu hesla „Kdo chce víc, nemá nic“ kompletně ukončena služba Zprávy Google poté, co měla platit za zobrazené úryvky.

Pokud se na danou situaci podíváme s nadhledem, pak dospějeme k závěru, že zobrazování úryvků článků ve výsledcích vyhledávání a zpráv v aplikaci Zprávy Google je i bez placení oboustranně výhodné. Google tím poskytuje přidanou hodnotu svým uživatelům a současně přihrává miliony návštěvníků webům, které články původně publikovaly.