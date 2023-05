Google nakonec nebude mazat staré účty, které publikovaly videa na YouTube

V úterý 16. května vydal Google na svém blogu The Keyword článek, ve kterém oznamuje, že počínaje prosincem tohoto roku začne postupně mazat účty, které jejich majitelé po dobu nejméně dvou let nepoužívali, ani se k nim nepřihlásili.

Oznámení vyvolalo bouřlivé reakce, protože z něj – mimo jiné – vyplývalo, že by z portálu YouTube mohly být odstraněny miliony videí, jejichž uživatelé již nejsou aktivní nebo nežijí. Google totiž původně uvedl: „Pokud nebude účet Google používán nebo přihlášen po dobu nejméně dvou let, můžeme od konce tohoto roku účet a jeho obsah – včetně obsahu v rámci Google Workspace (Gmail, Dokumenty, Disk, Meet, Kalendář), YouTube a Fotky Google – smazat.“ (viz původní znění na Web Archive).

Na YouTube bude výjimka

Na největším portále nepochybně existují miliony videí od mrtvých či z nějakého důvodu neaktivních tvůrců. Nová politika Googlu by tak v případě doslovného praktikování znamenala vymazání bezmála dvaceti let internetové historie. Přišli bychom tak třeba o vůbec první video na YouTube, oficiální účty bývalých amerických prezidentů a tuny obsahu od vysloužilých youtuberů a hudebních umělců.

O den později Google uvedl, že k žádnému „vypálení digitální Alexandrie“ rozhodně nedojde. Rene Ritchie, který je na YouTube odpovědný za podporu tvůrců obsahu, na sociální síti Twitter upřesnil, že Google „nemá v plánu mazat účty s videy na YouTube“.

Nezávisle na tom web 9to5Google ověřoval situaci přímo u tiskového mluvčího Googlu. Ten v odpovědi na položený dotaz doslova uvedl: „V tuto chvíli neplánujeme mazat účty s videy na YouTube.“ Web dodává, že by to bylo značně ošemetné, protože některé staré a opuštěné klipy mohou mít historický význam.

Googlu se vyplatí videa nemazat

Záhy se změnil i text příspěvku na blogu Google. Ten nyní uvádí, že „pokud účet Google nebyl používán nebo přihlášen po dobu nejméně 2 let, můžeme účet a jeho obsah – včetně obsahu v rámci Google Workspace (Gmail, Dokumenty, Disk, Seznam, Kalendář) a Fotky Google – smazat.“ Ano, vidíte správně – vypadlo z něj slovo YouTube.

V závěru článku pak přibyla věta „Kromě toho v současné době neplánujeme mazat účty s videy na YouTube.“ Tato poněkud vágní formulace zavdává ke spekulacím, zda k tomu, aby Google nesmazal roky nepoužívaný účet, stačí nahrát alespoň jedno video na jím vlastněný portál.

Web Ars Technica, který se celou kauzou podrobně zabývá, se na otázku, zda uživatelé mohou udržet účet Google při životě navždy pomocí jediného videa, zeptal přímo Googlu. Odpovědi na zaslaný e-mail se však – přinejmenším prozatím – nedočkal.

Mazat starý obsah na YouTube by nedávalo příliš velký smysl. Zatímco neaktivní data v Gmailu či Fotkách Google jen zabírají prostor, obsah na YouTube je k dispozici veřejnosti a Google ve videích zobrazuje reklamy, na kterých vydělává peníze. Pokud neexistuje žádný tvůrce, se kterým by se Google dělil o příjmy, je to pro něj ještě lepší! Vyřazení starých videí by nepoškodilo jen YouTube jako platformu, ale také hospodářské výsledky Googlu.