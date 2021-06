Google na mobilech schválně schovával nastavení soukromí. Soud už má důkazy

Nejenže měl Google shromažďovat od uživatelů lokační data, i když jejich sdílení měli vypnuté, ale ještě schválně nastavení soukromí schoval, aby bylo těžké jej na telefonech vyhledat. Uvádí to nové soudní dokumenty, které se objevily v souvislostí s loňskou žalobou, ve které je Google obviňován ze sběru dat o poloze lidí bez jejich souhlasu.

Žalobu loni v květnu podal arizonský generální prokurátor Mark Brnovich. Od té doby se projednává a jak upozornil Business Insider, nedávno soudce nařídil odhalení části dokumentace. Požadovalo to několik neziskových organizací a soud jim vyšel vstříc. Argumentovaly totiž, že zveřejnění informací je ve veřejném zájmu.

V dokumentech je mimo jiné interní komunikace Googlu. Společnost usvědčuje, že po výrobcích telefonů požadovala, ať nastavení soukromí skryjí co nejvíce to jde.



...možná právě proto při nedávné keynote Google tolik zdůrazňoval, jak snadné je teď nastavení týkající se informací.

Týkalo se to například LG. Když Google narazil na verzi Androidu, kde bylo na nastavení soukromí příliš viditelné, označil to za problém. Protože pak lidé měli větší tendenci sdílení dat vypínat.

Ale i když si ho vypnuli, Google dál data, především lokační, shromažďoval, naznačují dokumenty. Vymýšlel také různé kličky, jak povolení nově získat, třeba bylo nutné sdílení odkliknout pro používání některých aplikací třetích stran. Data pak získala jak aplikace, tak Google. Zaměstnanci společnosti se nad tím v dokumentech podivují a přiznávají, že to není něco, co by chtěli na titulních stránkách novin.

Zároveň jsou si vědomi, že se lidem tyto praktiky nelíbí a podotýkají, že u iOS se nic podobného v takové míře neděje. Respektive když aplikace třetí strany potřebuje lokační data, Apple je nutně nezíská.