Google na GitHubu založil fork jazyka Apple Swift. Co má v plánu? Bude ho podporovat Android?

Google na jaře ohlásil podporu nového jazyka Kotlin, který nyní mohou programátoři používat při vývoji aplikací pro Android vedle základní Javy. Už déle než rok se však spekuluje, že by Google nemusel zůstat pouze u dvou.

Třetím by totiž mohl být nový jazyk od Applu – Swift. Kdyby jej Google podporoval ve svém vývojářském Android Studiu, mohlo by to usnadnit zejména portování aplikací z iOS a zároveň by to mohlo zesílit tlak Googlu na Oracle, se kterým je v letitém miliardovém sporu o právo na použití Javy.



Fork Swiftu na Githubu. Autorem je Google.

Google by nyní mohl takto nepřímo pohrozit Oraclu: Podívejte se, vývojáři už dnes mohou obejít Javu a vyvíjet aplikace v Kotlinu a teď přibude ještě Swift. V horizontu let bychom mohli Javu zcela opustit.

Je to sice hodně divoká spekulace a takto drastický krok si asi jen málokdo dokáže představit – nelze tisíce vývojářů a celý ekosystém jen tak přeorientovat z jednoho jazyka na úplně odlišný, ale signál je jasný: Java už není jedinou možností.

Tak a teď konečně to nejdůležitější, co dává oněm spekulacím jistou váhu. Na GitHubu se totiž objevil nový fork Swiftu, ten se totiž rodí pod svobodnou licencí. A kdo je autorem tohoto forku – odnože? Google!

Ostatně nebylo by to poprvé. Podobným způsobem v minulosti vzniklo jádro Blink, na kterém běží Chrome, jeho odnože nebo třeba Opera. Blink totiž není ničím jiným než vylepšenou verzí jádra WebKit, které Apple původně vyvíjel čistě pro své Safari.

Buď si tedy Google na GitHubu jen hraje, nebo chce Swift pouze vylepšit… nebo s ním má opravdu hlubší plány a třeba zrovna z Androidu se stane systém, jehož aplikace budete moci vyvíjet v celé škále oficiálně podporovaných jazyků.