Google možná našel způsob, jak definitivně zabránit blokování reklam na YouTube

YouTube testuje nový způsob, jak do videí vložit reklamu, aniž by ji odchytily blokátory v prohlížečích. Reklamu teď nejen hostuje na svých serverech, ale zároveň ji vloží do streamu tak, že nejde poznat, jestli je to normální video, nebo inzerce.

Na novinku upozornil tvůrce SponsorBlocku, tedy rozšíření na blokování sponzorovaných částí videí, kdy youtubeři sami od sebe začnou propagovat nějaký produkt. To už je jiný typ reklamy, s ním Google nemá nic společného.

Nový způsob distribuce reklam na YouTubu ale rozbije i SponsorBlock a jiné podobné doplňky. Ty se spoléhají na to, že sami uživatelé hlásí, odkdy dokdy takový blok trvá. Časové značky se pak rozšíří mezi všechny další diváky, kteří video uvidí.

Jenže jakmile nepůjde rozlišit reklamy dodané Googlem, časové značky budou k ničemu. Jednou před videem bude 30sekundová reklama, pak třeba jen 20sekundová, takže SponsorBlock bude omylem přeskakovat špatné úseky.

Na papíru to vypadá jako neprůstřelná ochrana, ale hackeři zcela určitě budou hledat způsob, jak jednotlivé streamované části videa identifikovat a ty reklamní potlačovat. Zatím to však vypadá, že reklamy maskované jako normální video pouze testuje a že tento systém ještě není v ostrém provozu pro všechny uživatele.

Google dlouhodobě řeší, jak z YouTube udělat výdělečný byznys. Služba byla vždy ve ztrátě, protože příjmy z reklamy nepokryly veškeré provozní náklady. Loni proto firma přitvrdila proti blokátorům reklam a začala jim házet klacky pod nohy a agresivněji doporučovat předplatné YouTube Premium.

via 9to5google