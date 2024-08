Amerika zvažuje, že rozseká Google na části. Rozdělení by mu nakonec mohlo pomoci

Měli bychom rozdělit Google na několik samostatných společností a omezit tak jeho obrovskou sílu? Tyto nápady se čas od času objevují v podstatě už dvě dekády, tentokrát o tom ale už začínají uvažovat i ministerští úředníci, cituje své zdroje Bloomberg.

Vše souvisí s nedávným rozhodnutím zámořských soudů, podle kterých Google zneužil svého postavení na trhu tím, že uzavřel dohody s Applem, Samsungem nebo třeba Mozillou a dostal svůj vyhledávač na exkluzivní pozice v jejich produktech. Google jim za to samozřejmě štědře platil, takže ukončení letité praxe by byla fackou zejména pro Mozillu. Organizace totiž nemá skoro žádné další příjmy.

Rozdělení silného Googlu na menší části

Žalující stranou bylo tentokrát americké ministerstvo spravedlnosti a pár desítek států USA, no a ve Washingtonu už přemýšlejí, jak by se měl Google napříště změnit. Ještě to není definitivní, firma se jistě odvolá, podle zdrojů Bloombergu je ale na stole právě i plán rozdělení korporace na vícero dílů.



Loňská infografika Evropské komise, která navrhovala, ať se částečně rozdělí alespoň reklamní systém Googlu. Zejména jeho aukční systém AdX (Ad Exchange)

To by nakonec možná pomohlo i Googlu, už by se do něj totiž napříště nikdo nemohl strefovat, že s trochou nadsázky řídí skoro celý internet. Těžko říci, jakým směrem by byl řez vlastně vedený. Nabízí se osamostatnění Androidu, vyhledávače, anebo reklamního byznysu.

Ostatně po přinejmenším částečném oddělení reklamních aukčních systémů Googlů už nějaký pátek volá i Brusel (psali jsme loni na jaře).

Nebylo by to poprvé

Zatím jsou to ale všechno jen údajné úvahy z ministerstva vnitra, definitivní rozsudek je dost možná ještě daleko a hlavně, nebylo by to zdaleka poprvé.

Na přelomu století čelil hrozbě rozdělení třeba Microsoft, nakonec to ale ustál. Dost možná právě proto, že mu na internetu a později i ve světě kapesních počítačích vyfoukl vítr z plachet právě Google.