Google Meet při přepínání karet zapne obraz v obraze. Ze schůzek v angličtině pořídí poznámky

Google do videokonferenčního nástroje Meet přidává dvě zajímavé funkce. Jednu využijí všichni, druhou jen některé platící organizace. Když se během probíhajícího videohovoru přepnete na jinou kartu v prohlížeči, video se automaticky přepne do režimu obraz v obraze.

Budete tak moct sledovat videochat, i když si třeba odběhnete vyřídit krátký e-mail. Režim obrazu v obraze už v komunikační službě přítomný byl, jen se musel aktivovat manuálně.

Pokud o něj nestojíte, vypněte v prohlížeči podporu režim obrazu v obraze pro web Meetu. Nové chování Google zavádí ve všech placených účtech Workspace i v bezplatných osobních účtech. Distribuce bude dokončena v průběhu září.

Shodou okolností Firefox nedávno zavedl automatickou aktivaci režimu obrazu v obraze, který se analogicky zapne pokaždé, když opustíte původní panel s videem. Jde ale jen o experimentální volitelnou funkci.



Režim obrazu v obraze se zapne automaticky

Zpátky k Meetu. Google představil AI funkci výmluvně pojmenovanou jako Take notes for me. Během videokonference tedy umělá inteligence sama pořídí poznámky, takže se jim nemusíte věnovat vy. Počáteční podpora je omezena na angličtinu a použití na klasických počítačích.

Funkce je navíc nabízena jen těm subjektům, které si k Workspace připlácí za doplněk Gemini Enterprise, Gemini Education Premium nebo AI Meetings & Messaging. Plně dostupné budou Take notes for me ke dni 10. září.

