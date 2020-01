17 užitečných tipů a triků pro Mapy Googlu, které byste měli znát

Jak na to? Úplně jednoduše – zadejte do vyhledávacího pole název obchodu, firmy či instituce, kterou hodláte navštívit. Následně zvolte konkrétní položku a v levém postranním panelu se posuňte dolů k nabídce Oblíbené časy . V grafu uvidíte vývoj návštěvnosti v průběhu času, případně i aktuální stav. Pomocí rozbalovací nabídky se můžete podívat, jaká je vytíženost v jiné dny v týdnu.

Potřebujete zjistit vzdálenost mezi dvěma místy? I na to jsou Mapy Google připraveny a poskytují měření vzdušné vzdálenosti mezi dvěma a více body. Z hlediska funkčnosti je provedení poměrně podobné tomu, co můžete znát z Mapy.cz.

Zkušenějším uživatelům Map Google jistě nemusíme vysvětlovat, že režim Street View nabízí pohled z ulice a aktivuje se tak, že přetáhnou ikonu žlutého panáčka z pravého dolního rohu do mapy. Co by se však mohlo hodit, jsou klávesy, jimiž se můžete v tomto módu pohybovat.

Otevřete si v levém panelu kartu daného místa či podniku. Poté klepněte na tlačítko Uložit a z následující nabídky zvolte, zda chcete ukládat do oblíbených položek, mezi místa, jež chcete navštívit, k místům s hvězdičkou či do vlastního seznamu. Takto uložená místa pak najdete v postranní nabídce v sekci Vaše místa na záložce Uloženo .

Součástí Map Google jsou také uživatelské recenze, ve kterých mohou zákazníci hodnotit navštívená místa na stupnici od jedné do pěti hvězdiček. Kromě toho mají možnost přidávat komentáře a fotografie, na jejichž základě si můžete udělat lepší přehled o tom, co daný podnik, restaurace nebo místo vlastně nabízí.

Odeslání místa do telefonu

Našli jste nějaké místo ve webové aplikaci Mapy Google a chcete ho co nejrychleji dostat do svého mobilního telefonu? Pokud jste do Map přihlášeni stejným účtem Google, jako ve svém telefonu, lze to realizovat jedním klepnutím.



Otevřete kartu daného místa – hned pod fotografií a názvem najdete pět tlačítek. Klepněte na Odeslat do vašeho telefonu. Jestliže máte více mobilů, můžete si zvolit jeden z nich, případně lze místo odeslat e-mailem nebo formou krátké textové zprávy. Na zvoleném zařízení se místo zobrazí v oznámeních a po klepnutí na něj můžete rovnou začít navigovat.