Google mapy, Seznam mapy, Apple mapy... Velké srovnání šesti internetových map. Kdo to dělá nejlépe?

Zhruba před deseti lety se na scéně objevila hromada nových webových map světa. Už tu nebyly jen české Mapy.cz a Google a jejich věčný souboj, ale přibyly také mapy Here, zlepšil se i Microsoft se svými Bing Maps, o slovo se na svých počítačích hlásil Apple a v jejich stínu rostla také mocná komunita dobrovolných kartografu z projektu OpenStreetMap.

Jenže co naplat, když jsme v roce 2014 vyrobili první srovnávačku a zeptali se na váš názor v anketě, s naprostou převahou zvítězily české Mapy.cz. Právě jejich zobrazení klasické dopravní mapy vám vyhovovalo zdaleka nejlépe.

Uběhlo pár let, přibyly nové technologické speciality včetně 3D pohledu, a tak jsme v roce 2017 vyrobili další srovnávačku, ve které jsme se podrobně podívali na Mapy.cz a Mapy Google. Jenže váš názor se nezměnil. Seznam byl podle vašich ohlasů opět nejlepší.

Velké srovnání základních webových map

Jak ale praví klasik, opakování je matka moudrosti, a tak dnes mapové portály opět srovnáme v jejich základním pohledu – automapě. A abychom se neopakovali, do testu jsme zapojili i mapy od Applu. I když totiž nejsou běžně k dispozici pro všechny platformy, Apple je nabízí jako službu pro partnery.

Díky tomu si je můžete prohlédnout třeba na webovém vyhledávači DuckDuckGo. Stačí vyhledat libovolné místo – třeba Brno – a přepnou se do mapového pohledu.

Tak, dost řečí. Komentované snímky si můžete jeden po druhém prohlédnout v galerii výše. Pro přehlednost je však najdete i níže v tematické šachovnici. Až si vše prohlédnete, nezapomeňte hlasovat v anketě!

Pořadí mapových služeb:

Mapy.cz, Mapy Google, Bing Maps,

Apple Maps, OpenStreetMap, Here

Kontinentální mapa: Evropa

Jak vypadají jednotlivé mapy, když upravíme měřítko na celý kontinent? Mapy.cz už připomínají zeměpisný atlas, zatímco Bing Maps a Apple Maps a OSM se drží spíše správní mapy s přehledně vyznačenými hranicemi států. Apple Maps namísto krátkého „Česko“ preferují dlouho formu, která se v tomto měřítku ale do mapy nevešla.



Mapy.cz, Mapy Google, Bing Maps



Apple Maps, OpenStreetMap, Here

Přehledová mapa: Česká republika

Pojďme pohled na Evropu přiblížit na Česko a nejbližší okolí. Mapy.cz si stále drží zeměpisný nádech, zatímco Apple Maps mají nejvýraznější státní hranice. Pro Here jsou v tomto přiblížení už nejdůležitější dálniční koridory.



Mapy.cz, Mapy Google, Bing Maps



Apple Maps, OpenStreetMap, Here

Velké město: Praha

Pojďme pohled ještě více přiblížit na velké město. Takto ve všech šesti mapách vypadá přehledový pohled Prahy.



Mapy.cz, Mapy Google, Bing Maps



Apple Maps, OpenStreetMap, Here

Detail centra: Staroměstské náměstí

A toto je už pohled na turistické centrum a pěší zónu. V tento moment už přestávají být tak důležité linie komunikací (pěší zóna) a na významu roste přesné zobrazení kontur budov a vykreslení náměstí jako takového. Na první pohled to dělají nejlépe Mapy.cz a OpenStreetMap, které jako jediné znázornily i zelenou plochu parku.



Mapy.cz, Mapy Google, Bing Maps



Apple Maps, OpenStreetMap, Here

Město uprostřed lesa: Adamov

Prahu zobrazí velmi podrobně každá webová mapa, a tak se přesuňme do regionu. Takto na webových mapách vypadá hluboký krasový kaňon řeky Svitavy s malebným panelákovým městečkem Adamov.



Kaňon řeky Svitavy a město Adamov

V tomto srovnání nám jde i o zobrazení charakteru okolí. Jedná se o zalesněné hvozdy. Pro představu přikládáme fotografii z dronu, která lépe napoví, co mají přesně mapy promítnout.

Realitě se v tomto případě přibližují opět pouze Mapy.cz, OpenStreetMap a Here. Ostatní naprosto selhávají a v mapách ignorují charakter terénu.



Mapy.cz, Mapy Google, Bing Maps



Apple Maps, OpenStreetMap, Here

Přírodní/turistický cíl: Sněžka

V přírodě ještě chvíli zůstaneme, čeká nás totiž náš tradiční test Sněžkou. Před deseti lety to byla hotová katastrofa a na většině mapových portálů se jednalo jen o zelenou plochu bez jakéhokoliv kartografického detailu.

Dnes už je to lepší (anebo, ne, není – buďme právem přísní), ale z průměru vystupují opět jen Mapy.cz, OpenStreetMap a Here. Takové Apple Maps nemají ani páru o tom, že nějaká Sněžka existuje.



Mapy.cz, Mapy Google, Bing Maps



Apple Maps, OpenStreetMap, Here

Malá česká obec: Kozojedy

Na přírodě si mnohé služby vylámaly zuby, jak to ale dopadne v malé obci – byť poblíž Prahy? Po Sněžce nás tedy čeká můj další oblíbený mapový test: Kozojedy.

Všechny mapy zobrazí malou obec vcelku bez problému, opět si ale všimněte, že některé mají problém s některými krajinnými prvky, které přitom mohou v nouzi posloužit jako navigační pomocník. Apple Maps, Bing Maps a tentokrát kupodivu i jinak detailní Here nemají tušení o druhém obecním rybníčku.



Mapy.cz, Mapy Google, Bing Maps



Apple Maps, OpenStreetMap, Here

Zahraniční cíl: Makarska (Chorvatsko)

Mnozí letos vyjeli na svoji každoroční pouť k Jadranu. Podívejte se proto, jak si mapy poradily se zobrazením jednoho z českých evergreenů. Není to vůbec špatné, ale zatímco ostatní mapy z hlediska POI zobrazí hlavně restaurace a další podniky, Mapy.cz a OpenStreetMap třeba i vyhlídky a další turistické cíle. Není divu, Mapy.cz totiž právě v zahraničí používají surová mapová data OSM, kombinují je s dalšími zdroji a zobrazují je vlastním kartografickým jazykem.



Mapy.cz, Mapy Google, Bing Maps



Apple Maps, OpenStreetMap, Here

Exotické místo: Tanna (Nové Hebridy)

Civilizovaný Jadran a drtivou i většinu Evropy mají dnes služby zmapovanou v poměrně dobrém detailu, a tak se pojďme přesunout do nějaké opravdové exotiky. Co třeba takový malý tichomořský ostrůvek Tanna?



Mapy.cz, Mapy Google, Bing Maps



Apple Maps, OpenStreetMap, Here

Detail přístavu tichomořského ostrůvku

A ostrůvek Tanna ještě jednou – tentokrát v detailním pohledu na jeden z tamních přístavů. Nejvíce POI nabízí Google včetně ubytování a restaurací, špatně se ale nevedou ani Mapy.cz. Nejhůře na tom jsou naopak Bing Maps, Apple Maps a Here, které v tomto zapadlém kraji nemají ani podrobná data o tvaru pobřeží.



Mapy.cz, Mapy Google, Bing Maps



Apple Maps, OpenStreetMap, Here

Plánování trasy: z Kozejd do Kaprounu

Nakonec se ještě podívejme na vyhledání trasy z Kozojed u Prahy do srdce České Kanady – osady Kaproun. S vyhledáním adresy startu a cíle neměla ani jedna ze služeb problém, přičemž Mapy Google a Here přímo v mapě zobrazí i alternativní trasy. To je jejich silná stránka.

Jelikož DuckDuckGo nenabízí v mapovém pohledu (Apple Maps) vyhledávání trasy pomocí této služby, Apple na závěr vynecháme



Mapy.cz, Mapy Google, Bing Maps



OpenStreetMap, Here

Podívali jsme se do města, na venkov, do národního parku, na Jadran i opuštěný ostrov v Tichomoří. Která ze základních map to podle vás uměla nejlépe a odpovídá vašemu mapovému vkusu a potřebám? Dejte nám i ostatním vědět v anketě výše a v diskuzi pod článkem.