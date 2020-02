Google Mapy oslavily 15. let. Mají novou ikonu a ve Street View se projdete v Národním muzeu

Mapy od Googlu oslavily 15. let od svého založení. K výročí dostaly novou ikonu i pozměněné rozhraní na mobilních zařízeních. V Česku se navíc nově můžeme projít v rámci Street View i po Národním muzeu v Praze.

Služba od Googlu si za roky získala poměrně značnou uživatelskou základnu, aktuálně je totiž používá přes miliarda lidí po celém světě. Původně se přitom jednalo o klasickou mapu s důrazem na možnost vytisknout si pokyny k navigaci na požadované místo. Nyní se ale hlavní zaměření posunulo – Google Mapy slouží hlavně jako služba pro doporučování míst, zážitků a dobrého jídla.

K tomu pomáhají hlavně příspěvky uživatelů. Ti mohou přidávat jak recenze, tak i fotografie míst a další podrobnosti. V rámci tohoto programu nazvaného Místní průvodci je přihlášeno na 120 milionů uživatelů, kteří každý den přidají 20 milionů různých záznamů.

Redesign zdůrazní příspěvky uživatelů

Samotné Mapy tak již dávno nejsou jen o mapách, ale i dalším obsahu a jejich schopnosti doporučit místa, která by vás mohla zajímat. Toho si je Google vědom a v nejnovější aktualizaci mobilní aplikace přidává do spodní lišty nové záložky. Kromě současného Explore, které slouží k prozkoumání místa, kde se právě nacházíte, a Commute, které doporučuje cestu do práce či z práce, se nově objevuje i Saved s vámi uloženými místy, Contribute s rychlou možností přidání nové recenze či fotografie a nové Updates s aktualizacemi z vašich oblíbených podniků a s dalšími upozorněními v rámci služby.



Mapy na mobilu získají nové záložky ve spodním menu.

Zároveň služba získala novou ikonu, která kopíruje design zbývajících služeb Googlu, Používá tedy stejné barvy a vše bylo zjednodušené to podoby špendlíku, který se používá v mapách pro ukázání na konkrétní místo.

Podívejte se, jak se vyvíjela ikona Google Map:

Národní muzeum ve Street View

Google se také podíval se Street View do Národního muzea, které si tak můžete projít z pohodlí domova. Firma ve spolupráci s muzeem nasnímala hlavní prostory a výstavní sály, vše je navíc zcela bez návštěvníků a exponátů – tedy tak, jak muzeum běžně neuvidíte. Instituci si můžete projít zde.