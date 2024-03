Do Google Maps se už z vyhledávače nepřepnete. Může za to nová regulace EU

Možná jste si všimli, že stránka s výsledky vyhledávání Googlu v poslední obě doznala malé, ale relativně citelné úpravy. Když hledáte lokaci, nelze se klepnutím na náhled mapy přepnout do aplikace Google Maps, kde už vidíte plnohodnotnou mapu v prostoru okna prohlížeče a můžete využívat doprovodné funkce.

Není to tak, že se do Maps nedostanete vůbec, je to ale komplikovanější. Když dnes vyhledáte např. Kolín, nadále platí, že Google nevypíše pouze seznam relevantních stránek. Ve výsledcích nadále vidíte fotografie z místa a základní informace o městě.

Mezi výsledky najdete také malou mapu s polohou Kolína. Dříve byste se klepnutím na tento náhled přepnuli do Maps. Indikoval to už ukazatel myši, který se ze standardní šipky proměnil na ruku. Teď už ukazatel nad náhledem podobu nemění, mapa jednoduše neobsahuje odkaz do Google Maps.



Klepněte na šipku pro otevření detailů

Odkaz už nenajdete ani pod vyhledávacím polem ve vyhledávači. Zato v postranním panelu s výsledky vyhledávání můžete klepnout na kulaté tlačítko se šipkou, které rozevře zprostředkované detailní informace o městě do šířky.



Rozevřete náhled mapy

Náhled mapy odkaz do Maps nadále neobsahuje, vloženým tlačítkem ho aspoň rozevřete.



Do Maps přejdete aktivací navigace

Stále se budete nacházet na stránce vyhledávače Google, z mapy ale uvidíte víc a navíc odsud do Maps vkročíte klepnutím. Konkrétně klepněte na tlačítko v levém dolním rohu mapy, které otevře Maps a spustí navigaci do destinace. U některých míst vidíme odkaz do navigace hned v postranním panelu pod náhledem mapy.



Vidíte-li tlačítko Trasa, můžete klepnutím přejít do Maps

Alternativou zůstává otevřít Google Maps a vyhledat Kolín přímo v této aplikaci.



Režim navigace můžete následně ukončit

Nařízení o digitálních trzích

Změna souvisí s eurounijními pravidly, jak upozornil Pavel Koběrský. Nařízení o digitálních trzích platí již několik měsíců, přičemž digitální obři se legislativě musí podřídit do 7. března do 23.59 hodin. Firmy podle něj mají být transparentní a spotřebitelky a spotřebitelé získají lepší kontrolu nad svými daty. (Kompletní znění najdete v databázi Eur-Lex, zatímco na oficiálním webu běží odpočet.)

Dvě regulatorní nařízení Díky Nařízení o digitálních trzích (též Akt o digitálních trzích) Apple pouští do iOS alternatívní katalogy aplikací, Microsoft ve Windows uvolňuje tlak na používání Bingu a Edge apod. Ale pozor, je tu ještě druhé nařízení, které se vám s tím prvním snadno splete. Jde o Nařízení o digitálních službách a loni ho ve svém článku zevrubně popsala kolegyně Markéta Batulková Mikešová. Jaký je mezi dvěma nařízeními rozdíl? Akt o trzích má omezit zneužívání monopolního postavení technogigantů, zatímco Akt o službách vám zabezpečuje zmíněnou větší kontrolu nad svými daty nebo se díky němu vyhnete profilování pro cílení reklam. Oba legislativní kusy působí v symbióze.

Současně v souvislosti s implementací nařízení může dojít ke snížení uživatelského komfortu. Velké technologické firmy, které jsou označené jako strážci přístupu, musí splnit povinnosti u služeb označených Evropskou komisí. Regulace se dotýká služeb těchto služeb Googlu:

Android,

Chrome,

Maps,

Play,

Search,

Shopping,

YouTube.

K pravidlům strážců přístupu platí, že nesmí své služby zvýhodňovat na úkor ostatních. To je pravděpodobný důvod toho, proč už v Evropské unii nelze klepnout na náhled mapy ve vyhledávači Google tak, abyste se rovnou přepnuli do Maps.

V ekosystému Googlu se změn odehrálo více a omezení dostupnosti Maps ve vyhledávači je jen jedna z nich. Firma je nepopisuje všechny a alespoň ve zkratce o nich informuje v příspěvku na svém blogu The Keyword z 5. března. Google tvrdí, že na popud legislativy provedl přes 20 změn ve vyhledávači včetně zrušení integrace s Flights.



Google a další se legislativě museli podvolit do 7. března

Změnil se i způsob zobrazování doplňkových informací, které Google poskytuje nad rámec výpisu relevantních webů. Jak jsem už naznačil, Google si teď rovněž musí vyžádat povolení, aby mohl propojovat vaše data napříč službami. Typicky to dělá kvůli cílení reklamy.

Google neposkytuje dostatek informací, abychom bezpečně věděli, že zapnutím sdílení dat mezi vyhledávačem a Maps bude rovněž zpřístupněna mapová služba na jedno klepnutí. Propojení vyhledávače s Maps podle našich zkušeností takový efekt nemá.

Svá data můžete spravovat na myaccount.google.com, kde klepněte na Data a ochrana soukromí. V sekci Propojené služby Google zvolte Spravovat propojené služby. O změně pravidel a na možnost nastavení propojení služeb Google upozornil e-mailem koncem února.



Díky VPN víme, že třeba v USA je možné klepnutím na náhled přejít do Maps…

Poznámka na závěr. Ověřili jsme, že do Maps se z vyhledávače nadále přepnete, pokud použijete VPN a připojíte se k serveru mimo území Evropské unie. Zkusit můžete třeba Operu, kde nastavte USA.



…bez komplikací a bez navigace