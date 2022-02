Google: „Má vaše firma MS Office a Exchange? Nevadí, pojďte k nám a zadarmo“

Google včera představil nový tarif Workspace Essentials Starter určený pro firmy, který je ale na rozdíl od účtů Business bezplatný. V čem je háček? Má omezené funkce a sloužit má především jako návnada k postupnému přechodu na placené tarify.

Workspace Essentials Starter postrádá klasickou uživatelskou podporu, má jen 15GB cloudovou kapacitu a především zcela chybí Gmail a poštovní služby. Google uvádí, že Starter je vhodný pro ty, jejichž zaměstnavatelé používají „zastaralá“ řešení, a uživatelé proto musí používat své soukromé Gmaily.

Starter tak dovolí s pracovní adresou založit účet u Googlu, který bude obsahovat Disk, Dokumenty, Chat a Meet, tedy hlavní pracovní nástroje a aplikace pro týmovou komunikaci v reálném čase pro až 25 členů. Zaměstnancům zůstane jejich původní e-mailová schránka, ale nebudou muset používat „MS Office 2003 a ICQ“.

Workspace Essentials Starter bude k dispozici v nadcházejících týdnech skrz tuto adresu, kde je možné se předregistrovat. Google upozorňuje, že fungovat budou pouze adresy s firemní (nebo osobní) doménou, nikoliv ostatní freemaily jako Yahoo či Outlook.com.

Služba nejspíš zamotá hlavy firemním ajťákům, kteří spravují, co budou zaměstnanci používat. Workspace Essentials Starter je totiž úplně obejde. Na to ale Google spoléhá. Pokud vábnička se Starterem zabere, firma by pak mohla přejít na placené účty Essentials Enterprise, které mají funkce navíc, či rovnou Workspace Business, jež obsahují také e-mail.

Workspace Essentials Starter není alternativou za končící G Suite legacy free edition, přezdívaný Gmail na vlastní doméně. Google nicméně tvrdí, že nějakou náhradu pro rodiny nebo menší firmy chystá, její podobu ale zatím neznáme.