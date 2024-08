Google má monopol, uznal soud. V USA prohrál spor, který může otřást internetem

Americké ministerstvo spravedlnosti a stát Colorado loni zažalovaly Google kvůli údajnému protisoutěžnímu chování na trhu s webovými vyhledávači. Federální soud ve Washingtonu jim dal za pravdu. Soudce Amit Mehta rozhodl, že Google si udržuje nezákonný monopol nejen v se stejnojmenném vyhledávači, ale také v textové reklamě v něm obsažené.

Googlu patří 90 % vyhledávacího trhu v USA, čistě na mobilech je to dokonce 95 %. A není to jen tím, že je kvalitní, ale také exkluzivními dohodami s významnými výrobci mobilů, kterým platí miliardy ročně a zakazuje do zařízení předinstalovávat konkurenční vyhledávače. U soudu padlo, že společnosti Apple, Samsung a spol. v roce 2021 získaly 26 miliard dolarů. O rok později jen samotný Apple získal 20 miliard.

Mj. právě svědectví Applu hrálo do karet žalující straně. Viceprezident firmy Eddy Cue zodpovědný za služby řekl, že neexistuje žádná částka, kterou by mohl zaplatit Microsoft, aby Apple do iPhonů dostal Bing, ačkoliv to zmínil v kontextu toho, že Bing zkrátka nevyhledává tak dobře, jak by Apple a jeho uživatelé chtěli.

U soudu zaznělo, že Google si v roce 2020 vypracoval studii, podle které by ztratil mezi 60 a 80 % vyhledávacího objemu, pokud by na iPhonech přišel o prominentní pozici hlavního vyhledávače. Řečí peněz by mu to ročně snížilo tržby o 28,2 až 32,7 miliardy dolarů.

Hlavní advokát Googlu Kent Walker řekl, že se proti rozhodnutí odvolá. Zároveň však poděkoval, že u soudu zazněly důležité informace, jako že má opravdu nejkvalitnější vyhledávač, což uznávají nejen stovky milionů uživatelů, ale také právě Apple nebo Mozilla.

Co bude dál

Označení Googlu jako monopolu je však pouze první krok. I kdyby odvolání k nejvyššímu soudu Googlu nevyšlo, ještě se bude separátně řešit, jak onen monopol rozbít. V minulosti se spekulovalo i o tom, že by se vyhledávač měl oddělit od samého Googlu (Alphabetu) jako samostatná firma. Takto USA v minulosti roztrhaly Standard Oil nebo AT&T.

Ve vzduchu visí i obří pokuta a zákaz exkluzivních smluv, které Google dosud uzavíral. V případě jeho Androidu připadá v úvahu i úvodní obrazovka s výběrem alternativních prohlížečů a vyhledávačů. Tím vším už si firma ostatně prošla v EU, kde schytala historicky nejvyšší pokuty kvůli porušování pravidel hospodářské soutěže.

„Toto vítězství nad Googlem je historickým úspěchem amerického lidu,“ řekl nejvyšší státní zástupce Merrick Garland. „Žádná společnost – bez ohledu na to, jak je velká nebo vlivná – není nad zákonem. Ministerstvo spravedlnosti bude i nadále důrazně prosazovat naše antimonopolní zákony."

Spíš než pro americký lid je to vítězství pro americkou justici, která v novém tisíciletí marně hledá recept, jak bojovat s Big Techem. Poslední velký úspěch na tomto poli měla před čtvrt stoletím, kdy byl za monopol uznán Microsoft a také jemu hrozilo rozdělení. Detailně se tehdejšímu sporu věnujeme v následujícím článku.

Paradoxně je to teď Microsoft, kdo na aktuální kauze může nejvíce vydělat. Jeho Bing má v USA jen 6% podíl. Navzdory úzkému provázání s Windows ale neroste, protože většina vyhledávání dnes probíhá na mobilech. A tam se kvůli exkluzivním smlouvám Googlu nemůže prosadit. V budoucnu by to ale mohl být on, kdo si u Applu miliardami dolarů vynutí prominentní pozici. Bude mít určitě lepší vyjednávací pozici než alternativy typu DuckDuckGo, které nemají tolik kapitálu.

Rozhodnutí federálního soudu ale může mít i jiné poražené, například již zmíněnou Mozillu. Okolo 80 % jejích příjmů pochází z vyhledávače ve Firefoxu, tím je ve většina světa Google. Rivalita mezi ním a Bingem šponovala nahoru částky za exkluzivní smlouvy i provize z reklam servírovaných výchozím vyhledávačem. Kdyby ze soutěže vypadl Google, Microsoft by pak nemusel platit tolik a Mozilly může hrozit vykrvácení.

Tak či onak, spor USA vs. Google bude kvůli odvolání a dalším soudům řešícím případné rozbití monopolu potrvá pravděpodobně ještě několik let, takže nelze cokoliv předjímat.

Zdroje: rozhodnutí soudu, DOJ