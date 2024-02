Google loni z map a vyhledávání odstranil více než 170 milionů falešných recenzí

Google denně přijímá přibližně 20 milionů příspěvků týkajících se firem a podniků v jeho Mapách a vyhledávání. Nejčastěji se jedná o úpravy provozní doby, hodnocení, fotografie, recenze, videa a další údaje. Bohužel se kromě objektivních informací občas objevují i falešné recenze, jejichž cílem bývá snaha zlepšit hodnocení vlastního, nebo naopak zhoršit známku konkurenčního podniku.

Google se snaží poskytovat svým uživatelům pravdivé a důvěryhodné informace, proto v loňském roce spustil nový algoritmus založený na strojovém učení, který podobné podvrhy odhaluje rychleji než kdykoli předtím. Díky tomu bylo v průběhu roku 2023 odstraněno 170 milionů falešných recenzí. Podrobnosti přináší webový magazín TechSpot.

Obsah poskytovaný uživateli hraje velkou roli při vyhledávání aktuálních informací – ať už lidé v Mapách Google hledají obchod s potravinami, který má otevřeno do pozdních nočních hodin, nebo se pomocí vyhledávače chtějí podívat na to, co lidé říkají o novém pekařství v sousedství.

Chytré algoritmy dohlížejí na recenze

Hlavní softwarový inženýr Map Google Dan Pritchett na blogu popisuje, že recenze před zveřejněním procházejí přísnou kontrolou systémů pro moderování obsahu. Tyto systémy například sledují, zda v průběhu času nedochází k podezřelým aktivitám, k čemuž slouží i zmíněný algoritmus strojového učení spuštěný v loňském roce.

Pritchett vysvětluje, že algoritmus odhaluje pochybné vzory recenzí rychleji, protože průběžně zkoumá dlouhodobější signály. Mezi příklady podezřelé aktivity patří třeba recenzent, který zanechal stejné hodnocení více podniků, nebo pokud nějaký podnik zaznamená nárůst jednohvězdičkových, nebo pětihvězdičkových hodnocení.

Algoritmus má také bojovat proti podvodníkům, kteří kontaktují firmy a nabízejí jim, že za poplatek zlepší jejich recenze a online prezentaci. Po zjištění vzorců – například kategorií podniků, na které se zaměřují – byly algoritmy zdokonaleny tak, aby tyto podniky před podvodníky ochránily. Google uvádí, že během několika týdnů zachytil více než pět milionů pokusů o falešné recenze související s jedním konkrétním podvodem.

Mazání falešných recenzí i podávání žalob

Google se pochlubil i dalšími zajímavými čísly. Přes 170 milionů odstraněných recenzí kvůli porušení zásad je o 45 % více než v roce 2022. Identifikoval a odstranil také 12 milionů falešných firemních profilů. Dále bylo v roce 2023 odstraněno 14 milionů videí porušujících zásady, což je dvakrát více než v předchozím roce, a majitelé firem byli ochráněni před více než 2 miliony pokusy podvodníků, kteří se snažili nárokovat si firemní profily, které jim nepatřily.

Google nebere pokusy o manipulaci se svým systémem na lehkou váhu. V loňském roce podal žalobu na podvodníka, který zveřejnil více než 350 falešných firemních profilů a snažil se je podpořit více než 14 000 falešnými recenzemi. Tato osoba se pak pokusila prodat informace o spotřebitelích, kteří s falešnými profily komunikovali.

„Spolehlivé informace mají zásadní význam pro poznávání světa a my víme, že klamavý obsah tuto důvěru podkopává. Jsme odhodláni bojovat proti falešným recenzím a zároveň pokračovat ve spolupráci s regulačními orgány a širším průmyslem v této důležité otázce,“ píše v závěru Dan Pritchett.