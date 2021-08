Google letos slaví 15 let v Česku. Podívejte se, co jsme na něm hledali v roce 2006

Letos to bude už patnáct let od okamžiku, když jsme se dočkali oficiální české podpory napříč službami Googlu. Jistě, mnozí z vás jeho vyhledávač používali už dávno před tím – tehdy ovládal zhruba 9 % trhu –, ovšem teprve v roce 2006 a později začala většina webů z Mountain View postupně komunikovat v češtině. Na podzim téhož roku pak firma založila svoji pražskou pobočku.

A právě tuzemští Googleři při této příležitosti připravili žebříček webových trendů z roku 2006, před patnácti lety totiž firma spustila mimo jiné také svoji webovou statistiku Trends. Navazovala na výroční žebříčky nejhledanějších výrazů ve vyhledávači Zeitgeist s tím, že nyní si mohl každý návštěvník sestavit vlastní statistiku na libovolné téma.

Takže, co jsme před patnácti lety hledali na tehdejším tuzemském Googlu?

Nejvyhledávanější televizní pořady — leden až prosinec 2006, ČR

Hvězdná brána Útěk z vězení Big Brother Invaze Farscape Ztraceni Futurama Andromeda Šmoulové Přátelé

Nejvyhledávanější filmy — leden až prosinec 2006, ČR Zkrocená hora Walk the Line Superman se vrací Shrek Když se rozzlobíme, budeme zlí… Indiana Jones a Poslední křížová výprava Fantastická čtyřka 2 Gestapo Doba ledová 2: Obleva Okrsek 13

Nejvyhledávanější osobnosti — leden až prosinec 2006, ČR

Keira Knightley Victoria Beckham Derren Brown Natalie Portman Emma Watson Michael J. Fox Jessica Alba Claire Forlani Angelina Jolie Paris Hilton

Nejvyhledávanější hudebníci — leden až prosinec 2006, ČR

Tokio Hotel Glen Hansard Eric Clapton Lordi Ready Kirken Robbie Williams Divokej Bill Crazy Frog Madonna The Frames

Další výroční statistiky pro 2006 nabízí přímo Trends, ovšem jen v globálním měřítku. Tehdy totiž lokalizovaná verze ještě chyběla.

V obecné angličtině od Kozojed po Tokio jsme tedy hledali, co je to MySpace a Metacafe (žádný Facebook nebo YouTube!), zajímal nás buzzword Web 2.0, Ajax a zkratka FTW, no a na výraz who is jsme nejčastěji doplňovali who is Borat.