Google letos do Street View znovu nafotí Slovensko, ale do Česka se zatím nechystá

Google na svém webu aktualizoval seznam zemí, kam letos vypraví flotilu snímkovacích vozů, které připraví nové snímky do Street View. Zatím počítá s 26 zeměmi, z toho osmi evropskými. Česko mezi nimi chybí, u nás ve velkém snímkoval loni. Na Slovensku už ale loni také snímkoval a letos to má v plánu znovu.

Od dubna do října chce projet všechny kraje a většinu okresů. Firma však neuvádí, do jaké hloubky půjde. Není neobvyklé, že frekventovaná místa mají fotky třeba z roku 2022, ale odlehlejší regiony a venkov pak o deset let starší. V Česku je to ale podobné.

Seznam tuzemské ulice fotí častěji a důkladněji. Data také rychleji zveřejňuje. Zatímco loňské pokrytí Street View ještě na webu není, Panorama už je online. Seznam dokáže snímky zveřejnit i za tři měsíce od jejich pořízení.

via Živé.sk