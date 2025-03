Google láká firmy, aby Windows 10 vyměnily za ChromeOS. Nepřijdou ani o Office a OneDrive

Za půl roku skončí podpora Windows 10, takže se Google upomíná s tím, že firmy nemusejí logicky přecházet na Windows 11, ale měly by jako alternativu zvážit ChromeOS. I když jsou vázané na softwarový ekosystém Microsoftu, na chromeboocích a chromeboxech mohou část těchto produktů používat také. Na ChromeOS už například přešel přepravní kolos Fedex.

Existuje totiž webové verze Microsoftu 365, takže uživatelé nepřijdou o přístup k Wordu, Excelu, PowerPointu, OneNotu nebo Outlooku. Webové verze jsou ale funkčně osekané a nejde o plnohodnotné náhrady. Tyto aplikace jsou ale na druhou stranu dobře integrované do ChromeOS, takže se spouštějí tak, že vypadají jako nativní programy. Kancelářské dokumenty se mohou otevírat rovnou v nich.

V ChromeOS funguje také cloudové úložiště OneDrive, které se integruje přímo do souborového správce. Firemní administrátoři pak mohou dokonce nastavit, aby se veškeré soubory ukládaly právě do OneDrivu, nikoliv na interní SSD nebo Disk Google. To se hodí v případech, kdy uživatel přistupuje k jedněm datům z více zařízení. ChromeOS také podporuje automatické přihlášení SSO zprostředkované přes Microsoft EntraID nebo řešení třetích stran.

Podpora Windows 10 skončí 14. 10. 2025. Se zhruba 60% podílem je to přitom pořád nejpoužívanější systém Microsoftu. Firma proto vůbec poprvé uvolnila program Extended Security Updates (ESU) i pro domácí uživatele s licencemi Home. Ti si mohou zaplatit jeden rok podpory navíc. U verzí Pro jsou to až tři roky. Existuje také možnost bezplatně přejít na Windows 11, avšak řada počítačů nebude splňovat minimální hardwarové požadavky.