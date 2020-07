Google kupuje výrobce chytrých brýlí North. Vlastní zařízení ale nechystá

Google to s chytrými brýlemi zkoušet před několika lety, pokus s Google Glass ale nevyšel. Nyní firma kupuje kanadský North, který loni vydal vlastní chytré brýle s projektorem. Nově se tak začlení do nadnárodního týmu. Ovšem vlastní nové brýle Google podle všeho nechystá.

Firma North začala své brýle Focals prodávat v minulém roce, velkého zájmu se ale nedočkaly. Vzhledově přitom vypadají jako téměř běžné brýle, které v sobě ale integrují malý projektor, díky kterému je možné vidět na skle dodatečné údaje. Baterie tak vydrží poměrně dlouho a není nutné složitě řešit displej, jako tomu bylo právě u Google Glass.



Takto vypadají brýle Focals od firmy North.

Firmu ale potkaly problémy již minulý rok – v únoru propustila na 150 zaměstnanců, což vyústilo ve stažení investice ze strany kanadské vlády. North tak musel vyplatit zpět okolo 18 milionů dolarů. Přesto ale byly brýle dále v prodeji, byť analytické společnosti zmiňují, že o model byl velmi malý zájem.

Na konci roku se tak přestal zcela prodávat a od té doby firma propagovala nástupce, který měl vyjít letos. To sel ale změnilo a žádné nové zařízení se nechystá.

Aktuálně totiž Google oznámil akvizici, kdy přebírá North a začlení jej do svého kanadského týmu. Částka za firmu by se podle odhadů měla pohybovat okolo 180 milionů dolarů. Akvizice přitom dává pro Google smysl, byť si zřejmě nenechá značku jako takovou. Internetový gigant se chce, dle svých slov, i nadále soustředit na ambient computing – tedy zařízení, která fungují okolo nás a jednotlivé technologie splývají. Jako příklad Google uvádí jeho řadu reproduktorů Nest a propojení s dalšími produkty.

O vlastních brýlích uvažuje podle různých indicií i Apple, ty by ale měly přijít až v roce 2022. U Googlu je ale nepravděpodobné, že by se do segmentu po neúspěchu Google Glass vrátil – ty nyní prodává firmám podobně, jako Microsoft činí se svými HoloLens. Technologie může využít v dalších svých produktech – rozšířenou realitu v rámci telefonů propaguje hlavně u svých Map.

Google své brýle Glass prodává firmám. Aktuálně má již druhou řadu: