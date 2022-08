Google kope další hrobeček. Kvůli pandemii po šesti letech ukončí spolujízdu v aplikaci Waze

Google v září ukončí službu Waze Carpool, která nabízela možnost spolujízdy v rámci navigační aplikace Waze. Informaci přinesl magazín The Verge s tím, že důvodem jsou změny v důsledku pandemie covidu-19, jež ovlivnily dojíždění zaměstnanců do práce.

Princip fungování Waze Carpool byl podobný jako u mnoha dalších aplikací pro sdílenou spolujízdu. Řidiči, kteří například denně dojížděli do zaměstnání, nabízeli ostatním volná místa ve svých vozech. Zájemci si mohli tato místa rezervovat, přičemž se finančně podíleli na nákladech za palivo.

Waze Carpool

Služba Waze Carpool byla poprvé spuštěna v roce 2016 v oblasti San Francisco Bay Area. Díky úspěchu, který zde zaznamenala, se nakonec rozšířila do padesáti států USA a dále do Brazílie a země původu Waze – Izraele.

Od přepravních služeb, nabízených například společnostmi Uber a Lyft, se Carpool lišil tím, že umožňoval běžným řidičům nabízet za symbolický poplatek svezení lidem cestujícím po podobné trase. V roce 2018 byla vydána samostatná mobilní aplikace Waze Carpool, určená cestujícím.

Původním impulsem ke spuštění služby pro spolujízdu byla snaha přimět lidi ke sdílení svých vozidel. To se mělo v konečném důsledku promítnout ve snížení počtu aut přepravujících jen jednu osobu. Waze tvrdí, že cílem tohoto projektu nebyla snaha vydělávat peníze, což se dost možná stalo skutečným důvodem, proč ho Google zařízl.

Spolujízda upadá

Služba pro spolujízdu stavěla především na lidech, kteří každý den dojížděli za prací, což se v důsledku pandemie zásadně změnilo. Podle nedávného průzkumu 35 % zaměstnanců pracujících v kancelářích uvedlo, že mohou pracovat z domova na plný úvazek. Dalších 23 % může pracovat z domova jeden až čtyři dny v týdnu. Tím se narušil stálý a předvídatelný proud řidičů a cestujících, který je potřebný k tomu, aby byl tento druh služby životaschopný. K poklesu dojíždění do práce dochází i přesto, že Američané najezdí o 5 až 15 % více kilometrů než před pandemií.

Smutnou zprávou je, že ve Spojených státech v posledních desetiletích soustavně klesá počet spolujízd do zaměstnání. Zatímco v sedmdesátých letech minulého století, uprostřed benzinové krize, jezdilo do práce společně asi 20 % Američanů, nyní je to pouhých 9 %.

Společnost Waze uvedla, že bude i nadále spolupracovat s městy na řešení jejich problémů v oblasti mobility. „Jsme hrdí na to, čeho jsme prostřednictvím Waze Carpool dosáhli, a jsme vděční komunitě Carpool za sdílení jízd a společnou práci na snížení počtu aut v ulicích,“ dodala.