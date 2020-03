Google konečně opraví přenos zvuku přes Bluetooth na chytrých reproduktorech Home

Chytré reproduktory Google Home mají celou řadu využití. Kromě možnosti komunikace s hlasovým asistentem je například možné používat je jako běžné bezdrátové reproduktory s Bluetooth konektivitou. Uživatelé se však déle, než rok potýkají s problémy s připojením, které nyní Google konečně přiznal a míní je opravit.

Většina uživatelů využívá chytré reproduktory k přehrávání streamované hudby z internetu (například přes Spotify), což v případě Google Home funguje bez potíží. Možnost připojit reproduktor jako externí k telefonu, notebooku či jinému zdroji však také může být v některých situacích užitečná.

Kde je problém

Od konce roku 2018 si mnozí uživatelé reproduktorů Google Home začali stěžovali, že spojení mezi reproduktorem a spárovaným zařízení během několika minut spadlo. Kvůli tomu nebylo možné používat ho k poslechu hudby přes Bluetooth nebo k přehrávání přes další reproduktory připojené k Home přes Bluetooth.

Zdá se, že se blýská na lepší časy! Na oficiálním fóru podpory totiž zaměstnanec Googlu potvrdil, že chyba je v šetření a připravuje se oprava. Nezmiňuje sice, kdy by měl být vydána příslušná aktualizace, nicméně po několika měsících mlčení je i tato zpráva vítanou úlevou.

„Omlouváme se za zpožděnou odpověď. Vím, jak to může být nepříjemné a náročné. Náš tým si je tohoto problému vědom a v současné době zkoumá opravu.“ uvedl specialista, který se podepsal jako Muddi. Uživatelům doporučil, ať posílají zpětnou vazbu pomocí hlasového příkazu „Hey Google, send feedback“ a použijí klíčová slova „GHT3 Bluetooth IN keeps on disconnect“.

Dočasné řešení

Google se k nepříjemné chybě vyjádřil také na sociální síti Twitter, kde uvedl: „Omlouváme se za potíže! Náš tým o nich již ví a pracujeme na opravě, informace jsme předali našemu týmu a dáme vědět, jakmile bude k dispozici aktualizace. Vydržte!“

Server Android Police zmiňuje, že jako dočasné řešení lze k propojení reproduktoru s telefonem použít Wi-Fi. Stačí v aplikaci Google Home klepnout na ikonu reproduktoru a následně použít tlačítko Odesílat zvuk. Nezbytností je však v tomto případě dostupné připojení k internetu.

V každém případě je nyní hlavní ta informace, že Google problém přiznal a údajně pracuje na jeho vyřešení. Samozřejmě je otázkou, jak dlouho to bude trvat a kdy se uživatelé dočkají vydání aktualizace s opravou.