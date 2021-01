Google končí s vývojem Tilt Brush, své kreslící aplikace pro VR. Nově bude open source

Svého času to byla jedna z nejslibnějších aplikací pro virtuální realitu, která ukazovala, co všechno platforma dokáže. Nyní se Google svého kreslícího nástroje Tilt Brush zbavuje. Na svém blogu oznámil, že vývoj aplikace zastavuje, místo toho ji přesouvá do open source světa, ať se jí věnuje komunita.

Tilt Brush umožňuje malování v prostoru virtuální reality. V programu máte celou sadu štětců, kterými můžete vytvářet nejrůznější obrazce a kresby, zatímco jste ponořeni ve virtuální realitě. Model tak vidíte opravdu hodně prostorově. Původně byla aplikace primárně vyvíjena pro HTC Vive, ale poté, co ji Google v roce 2015 koupil, se dostala i na SteamVR, Oculus Quest, PlayStation VR a další.

V průběhu let získal Tilt Brush různé aktualizace, například možnost exportovat obrázky pro použití v animacích. Do dnešního dne se objevuje v žebříčcích nejlepších nástrojů pro VR, hlavně kvůli intuitivnímu ovládání. Přesto se Google rozhodl, že se mu už věnovat nebude a vývoj zastavil.

Program ale neumře, firma svolila k tomu, že Tilt Brush bude nově open source, takže jeho budoucnost se dostává do rukou fanoušků. Kód už je k nalezení na GitHubu. „Pro někoho to může vypadat jako konec Tilt Brushe. Pro mě to znamená nesmrtelnost,“ komentoval rozhodnutí Patrick Hackett, původní spoluautor aplikace.

Google v posledních měsících odstoupil od většího množství VR projektů. Podporu pro svůj headset Daydream ukončil v roce 2019, zrušil také Jump VR, nástroj pro tvorbu 360stupňových videí. Alespoň že Tilt Brush zcela nezmizí, open source se zdá jako řešení.