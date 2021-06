Google Keep není jen zápisník na poznámky. 15 tipů, jak z něj dostat maximum

Google Keep je služba na správu poznámek spuštěná v roce 2013. I přes početnou konkurenci a zdánlivou jednoduchost má co nabídnout. Tady je 15 tipů a triků, jak Keep využít na maximum. Vy a počítač: Poznámky nejlépe do Google Keep či OneNote, hodí se ale i papír a texťák Vnořené seznamy V Google Keep lze vytvářet čtyři základní typy poznámek: textové, seznamy, s nákresem a s obrázkem. Seznamy se hodí pro různé položky, jejichž splnění si můžete „odškrtávat“ – typickým příkladem využití jsou nákupní lístky, kde po vložení do košíku danou položku označíte jako zakoupenou a ona ze seznamu zmizí. Google Keep začal automaticky organizovat poznámky podle jejich tématu Málo se ale ví, že seznamy lze hierarchicky strukturovat. Stačí v poznámce typu seznam přesunout vybrané položky směrem doprava a zařadit pod nadřízenou položku.

Vnořené seznamy Keep umí jen jednu úroveň vnoření, nicméně i to se hodí. Můžete si například sestavit nákupní seznamy pro různé obchody. Odškrtnutím nadřazené položky označíte jako splněné i všechny vnořené.

Sdílené nákupní seznamy Praktickou funkcí je možnost sdílení poznámek s dalšími uživateli. Tuto možnost najdete u jednotlivých poznámek pod tlačítkem Spolupracovník. Následně zadáte osoby z Kontaktů Google nebo e-mailové adresy lidí, se kterými chcete danou poznámku sdílet.

Sdílené nákupní seznamy Obzvláště praktické to je pro nákupní seznamy, kam mohou jednotliví členové domácnosti průběžně přidávat položky. Sdílený seznam se může hodit i pro skupinové nákupy, kdy jednotliví účastníci v mobilní aplikaci označují zakoupené položky a ostatním je tato informace přes internet synchronizována.

Štítkování poznámek V základním uživatelském rozhraní uchovává Google Keep všechny poznámky na jedné hromadě. To nevadí, když jich máte několik, ale poznámkový mág ocení možnost organizace.

Vytvoření štítku Pokud chcete roztřídit poznámky do skupin, pak zapomeňte na složky – na ty Google nehraje ani v Gmailu, natož v Keepu. K třídění slouží štítky, jejichž vytvoření je velmi prosté – stačí je napsat do textu poznámky jako hashtag, tedy text uvedený mřížkou (například #Dovolená či #Nákupy). Vy a počítač: Kam si v počítači zapisujete poznámky a úkoly? Tím dojde k automatickému vytvoření položky v levé postranní nabídce, přes kterou můžete snadno filtrovat poznámky obsahující daný štítek. Snadno si tak vytáhnete své nápady a úkoly, související třeba s dovolenou nebo kutilským projektem.

To důležité přišpendlíte Poznámky jsou uživatelském rozhraní řazeny chaoticky, takže je občas problém najít tu správnou. Naštěstí si ty nejpodstatnější můžete přišpendlit – takto označené poznámky se budou zobrazovat vždy na začátku.

To důležité přišpendlete K přišpendlení slouží tlačítko Připnout poznámku, situované v pravém horním rohu. Po uložení se daná poznámka přesune na horní část nástěnky, kde bude snadněji při ruce. V případě potřeby lze špendlík stejným způsobem odepnout.

Připomínky v zadaný čas Keep lze využívat také k organizaci nejrůznějších úkolů, kdy si v určitém termínu necháte připomenout, co jste měli nebo chtěli udělat. To se hodí třeba v případě pracovních porad, kdy vám aplikace sama připomene podklady, které jste si připravili. „OK, Google“: Praktické příklady, jak vám hlasový Asistent zpříjemní život Tuto funkci můžete využít pro každou jednotlivou poznámku – stačí klepnout na tlačítko Připomenout a vybrat jeden z nabízených termínů, případně zvolit možnost Vybrat datum a čas a určit si vlastní. Lze také nastavit opakování připomínky v denním, týdenním, měsíčním, ročním či uživatelsky definovaném cyklu.

Připomínky v zadaný čas Pokud máte nainstalovanou mobilní aplikaci, budou se vám připomínky zobrazovat i v telefonu jako notifikace, takže na ně nezapomenete bez ohledu na to, zda právě jste, nebo nejste u počítače. Bude však nutné, aby aplikace Keep běžela na pozadí.

Připomínky vázané k místu Slíbili jste rodičům, že až se u nich zastavíte, dáte jim do pořádku počítač? Nebo už týden chodíte kolem papírnictví, ale pokaždé zapomenete, že jste tam chtěli koupit propisky? V takovém případě můžete využít možnost nastavení připomínky vázané k nějakému konkrétnímu místu. Asistent od Googlu se naučí ukládat informace do paměti. Získá funkce poznámkovníku Celkem logicky takovou funkci nejspíš využijete na mobilním telefonu, kde je tedy nutné mít Keep nainstalovaný a umožnit mu přístup k informacím o aktuální poloze. Aplikace vás pak formou notifikace upozorní, když se přiblížíte k určené lokalitě.

Připomínky vázané k místu Pro nastavení připomínky opět využijte tlačítko Připomenout, tentokrát však zvolte možnost Vybrat místo. Následně se zobrazí pole pro zadání adresy nebo názvu, přičemž s výběrem vám pomůže našeptávač, čerpající údaje z Map Google.

Vyhledávání Vypadá to, že v řadě aplikací Google existují dvě úrovně kvality vyhledávání. Zatímco některé mají naprosto příšerné vyhledávání, u kterého se divíte, jak se Google vůbec mohl stát nejoblíbenějším vyhledávačem na planetě, jiné mají vynikající hledání, které je příkladem kvality vyhledávače v menším měřítku. Keep je v tomto směru tak napůl cesty.

Vyhledávání V Google Keep můžete hledat jednotlivá slova a zobrazit si všechny poznámky, které ho obsahují. Jednou z výhod je skutečnost, že aplikace prohledává jak poznámky v hlavním kanálu, tak i ty archivované. Zadáním více slov zobrazíte jen ty poznámky, které obsahují všechna slova současně (tj. logické AND).

Nákresy a obrázky Ačkoli to na první pohled může vypadat, že Google Keep slouží primárně k ukládání textových poznámek, jeho možnosti jsou podstatně širší. Myšlenky, které se lépe vyjadřují nějakým náčrtkem (například myšlenkové mapy), můžete zaznamenat pomocí poznámky s nákresem. V takovém případě budete mít k dispozici poměrně povedený grafický editor s řadou nástrojů a širokou škálou možností.

Poznámka s nákresem Další možností je Poznámka s obrázkem. Tu můžete využít například k uložení fotografií, které hodláte později nějakým způsobem zpracovat. Počet obrázků v rámci jedné poznámky není omezen (alespoň my jsme na žádný limit nenarazili), jejich velikost však musí být menší než 10 MB a rozlišení nižší než 25 Mpx. Podporovány jsou formáty PNG, JPG a WEBP. Škoda jen, že pořadí obrázků nelze po nahrání měnit.

Poznámka s obrázkem

Hlasové poznámky s převodem na text Velice praktické jsou hlasové poznámky, díky nimž není problém uložit si například rychlou myšlenku i v okamžiku, kdy nemůžete psát. Tato možnost je k dispozici jen v mobilní aplikaci pod položkou Záznam.

Hlasové poznámky s převodem na text Patrně největším přínosem této funkce je automatický přepis nahrávky na text. Díky tomu lze poznámku později snadno najít i dále zpracovat. Délka nahrávky je bohužel omezená, takže tato funkce není vhodná pro zvukový záznam porady nebo obchodní schůzky.

Načtení textu z fotografie Dostali jste na poradě nebo schůzce papírové dokumenty, které hodláte dále zpracovat? Pak by se vám mohla hodit funkce, která umí digitalizovat papírový dokument. Bohužel je k dispozici pouze v mobilní aplikaci.

Načtení textu z fotografie Vytvořte tedy novou poznámku a přidejte do ní fotografii dokumentu. Když na ni klepnete, dostanete se do režimu úprav, kde se v nabídce pod třemi tečkami skrývá možnost Načíst text z obrázku. Pokud je text dobře čitelný a není-li příliš složitě formátovaný, načte se do poznámky, kde s ním můžete dále pracovat. České znaky s nabodeníčky nečiní Keepu sebemenší problém.

Poznámky nemažte, ale archivujte Zatímco většina souborů na Disku Google se od června započítává do limitu úložiště, pro poznámky v Google Keep to neplatí. To znamená, že pro kratší dokumenty, u kterých nepotřebujete robustní formátování, může být Google Keep dobrým způsobem, jak si rozšířit cloudové úložiště.

Poznámky nemažte, ale archivujte Díky tomu se Keep může stát ideálním místem pro ukládání a následnou archivaci věcí, místo toho abyste je museli mazat. I po archivaci máte k poznámce přístup a můžete v ní vyhledávat, přičemž vám nepřekáží, když procházíte seznam aktuálních poznámek.

Proměna poznámky na dokument V aplikaci Google Keep je pro jednotlivé poznámky stanoven limit 19 999 znaků. To odpovídá zhruba deseti stranám, což pro většinu poznámek bohatě stačí. Lze celkem spolehlivě předpokládat, že naprostá většina uživatelů se s tímto limitem nikdy nesetká.

Proměna poznámky na dokument Pokud ale přeci jen některý z vašich projektů překročí svou kolosálností možnosti Google Keepu, můžete poznámku převést na Dokument Google. Tuto možnost najdete v nabídce pod třemi tečkami jako volbu Kopírovat do Dokumentů Google. Výhodou tohoto řešení je, že nepřijdete o formátování – ostatně Keep ani žádné pokročilejší formátování neumožňuje.

Dokument z aplikace Keep

Převod zprávy z Gmailu do poznámky v Keepu Součástí webové aplikace Gmail je již nějakou dobu pravý boční panel (pokud ho nevidíte, měl by jít zapnout klepnutím na vyčuhující ouško v pravém dolním rohu). Zde najdete, kromě Kalendáře Google, Úkolů a Kontaktů, také Google Keep.

Převod z Gmailu do poznámky v Keepu Pokud vám přijde e-mailová zpráva, kterou chcete následně zpracovat, a potřebujete si ji proto uložit do poznámek, klepněte v pravém panelu na ikonu Keep. Pak zvolte možnost Vytvořit poznámku a vyplňte název poznámky, případně další text.

Rozšíření Google Keep pro Chrome Pro práci s poznámkami můžete využívat buď webové rozhraní, nebo mobilní aplikaci. Jestliže chcete snadno a rychle ukládat odkazy, texty a obrázky přímo z webového prohlížeče, můžete jedině doporučit instalaci oficiálního Rozšíření Google Keep pro Chrome.

Rozšíření Google Keep pro Chrome Aplikace se usadí v podobě malé ikonky do panelu nástrojů. Poté, co jí v nastavení udělíte oprávnění přistupovat k URL adresám souborů, budete moci vytvářet nové poznámky jednoduše označením textu na webové stránce a následným stiskem tlačítka rozšíření. Keep se také objeví v kontextové nabídce, takže budete moci tímto způsobem ukládat například obrázky.