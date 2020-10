Google ještě pořád nepřešla chuť zašívat počítače do oblečení

Je to pět let, co Google oznámil futuristickou technologie Jacquard, pomocí níž by se z hloupého oblečení stalo chytré. Navrhl tehdy minipočítač a vodivá vlákna, kterými by protkal textilní materiály tak, aby byly citlivé na dotyk. Nápad jeho experimentální divize ATAP ale nakonec nebyl jen výstřelem do prázdna, produkty s Jacquardem se už reálně prodávají.

Levi's tuto technologii integroval do dvou svých džínových bund. Saint Laurent ji využil v batohu Cit-E. Adidas vytvořil vložku do bot, kterou ve spolupráci s EA propojil v mobilní verzí hry FIFA. Novým přírůstkem do rodiny jsou batohy Konnect-i od firmy Samsonite.

V levém nosném popruhu je velká dotyková plocha a kapsa pro vložení/vyjmutí Jacquard Tagu. Pomocí gest na dotykové ploše lze ovládat přehrávač hudby, fotit selfie, zvednout hovor, připomenout poslední instrukci při navigaci atd. Celkově lze naprogramovat přibližně 20 funkcí, díky kterým nebudete muset vytahovat mobil z kapsy. Samsonite Konect-i je v prodeji od 200 dolarů.

PS: Pokud byste si mysleli, že nápad integrovat elektroniku do oblečení je výstřelek posledních let, tak se pletete. Levi's ve spolupráci s Philipsem zašil MP3 přehrávač do kalhot už v roce 2000. Až tři roky nato tento nápad v Pupendu zdokonalil Pavel Liška.