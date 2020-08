Google ještě nemá Fitbit jistý. Na obchod si posvítí Evropská komise

Akvizice Fitbitu nakonec proběhne až více než rok poté, co ji Google oznámil. Nebo také možná neproběhne vůbec. Do obchodu za 2,1 miliardy dolarů totiž vstoupila Evropská komise, která zahájila antimonopolní vyšetřování.

„Očekává se, že využití nositelných zařízení v nadcházejících letech výrazně stoupne. Ruku v ruce s tím exponenciálně naroste i množství dat generovaných těmito zařízeními. Tato data poskytují klíčové informace o životě a zdraví uživatelů. Cílem našeho šetření je zajistit, aby kontrola Googlu nad těmito daty nenarušila hospodářskou soutěž,“ uvádí Margrethe Vestagerová, viceprezidentka Komise zodpovědná právě za hospodářskou soutěž.

Komise chce prověřit, jaký vliv by mělo spojení databází Googlu a Fitbitu za zdravotnický sektor a aby nový majitel neodstřihl uživatele Fitbitu od cizích platforem. Tedy aby náramky a hodinky šly nadále propojit i s iPhony, případně aplikacemi pro zdravý životní styl od třetích stran.

Největší důraz ale Komise dává na využití dat v reklamě. Obává se, že by Fitbit mohl jen upevnit roli Googlu v displejové i vyhledávací inzerci. Díky novým datům by získal další informace o uživatelích, takže by mohl ještě lépe cílit reklamu, a tím by získal konkurenční výhodu. Právě kvůli zneužití dominantního postavení již Komise udělila Googlu tři multimiliardové pokuty.

Google chce „sekat latinu“

Google již před měsícem řekl, že mu nejde o data, ale zařízení (hardware). Teď stejnou myšlenku na firemním blogu zopovakoval Rick Osterloh, viceprezident pro zařízení a služby. Google prý nechce zdravotní ani fitness data v reklamě využívat. Navíc slibuje, že zachová interoperabilitu s ostatními produkty či aplikacemi.

Podle Osterloha je prý nyní v oboru nositelné elektroniky silné konkurenční prostředí, kde významnou roli hrají značky Apple, Samsung, Garmin, Fossil, Huawei, Xiaomi a další. Samotný Google ale dosud hodinky nevyráběl, v čemž mu má pomoci právě Fitbit. Jeho koupí by prý hospodářská soutěž neutrpěla. Naopak se chce postarat o to, aby zákazníci dostali ještě lepší a levnější zařízení než doposud.

Komise o budoucnosti akvizice rozhodne do 90 dní. Nejpozději 9. prosince 2020 se tak dozvíme, jestli obchod povolí, případně za jakých podmínek.