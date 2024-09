Google je v Česku 18 let a dnes oznamuje teprve druhého ředitele. František Štrupl vyhlíží masivní nástup AI

Už v březnu český Google oznámil, že jej opouští Taťána le Moigne – ředitelka, která lokální pobočku vedla od jejího založení v září 2006. Po několik měsíců se o Česko staral viceprezident Googlu pro střední a východní Evropu, až dnes firma oznamuje, že do funkce nového ředitele společnosti Google v České republice nastupuje František Štrupl. Bude zodpovědný za vedení obchodních i dalších lokálních týmů a za reprezentaci všech oblastí činnosti Googlu.

František Štrupl nastoupil do Googlu před více než 12 lety a během této doby se zásadním způsobem podílel na digitální transformaci významných středo- a východoevropských retailových společností. Zároveň aktivně napomohl klíčovým regionálním e-commerce hráčům k úspěšné expanzi na globální trhy. Díky bohatým zkušenostem z oblasti řízení lidí, marketingu, prodeje, provozu a obchodní strategie je pro pozici ředitele české pobočky ideálně vybaven a skvěle připraven na výzvy, které s sebou tato role přináší.



František Štrupl vystudoval fyziku na Univerzitě Karlově v Praze a před nástupem do Googlu působil v H1.cz, přední české agentuře věnující se výkonnostnímu marketingu. Ve svém volném čase se s obrovským nadšením věnuje vytrvalostním sportům, především dálkové cyklistice a běhu.

„Je to pro mě úžasná příležitost, kterou vnímám jako jedinečnou šanci dále podporovat české firmy v jejich digitálním rozvoji a nyní i v oblasti implementace umělé inteligence. Fascinují mě možnosti, které pokrok v generativní AI přináší, a věřím, že Google může sehrát klíčovou roli v tom, aby z nich česká ekonomika vytěžila co nejvíc. Já i můj tým jsme odhodláni být spolehlivým a odpovědným partnerem pro českou podnikatelskou i veřejnou sféru a poskytnout jí ty nejnovější technologické nástroje i poradenství, které povede k vyšší odolnosti a dalšímu strategickému rozvoji,“ komentuje svůj nástup do funkce František Štrupl, nový ředitel české pobočky Googlu.