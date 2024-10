Google je první firma, která postaví vlastní jaderné elektrárny. Energii potřebuje pro datová centra

Přelomovou dohodu oznámil tento týden Google. Svá data centra pro umělou inteligenci v USA bude pohánět energií z malých modulárních jaderných reaktorů (SMR). Jako první soukromý subjekt na světě se na tom domluvil s americkou společností Kairos Power. Jaderné možnosti ale prozkoumávají i jeho konkurenti.

Google počítá s tím, že Kairos Power postaví až sedm malých modulárních reaktorů, energii z prvního chce firma používat nejpozději v roce 2030. Další reaktory by měly běžet do roku 2035. Celkem by měl Google získat 500 megawattů energie, které použije k pohánění svých AI data center.

Kde reaktory budou stát, zatím není známo, celý projekt ještě musí schválit americké úřady, zejména americká Komise pro jadernou regulaci. Kairos Power má ale našlápnuto dobře - právě tato firma už dostala povolení a staví demonstrační malý modulární reaktor ve státě Tennessee, kterým chce ukázat, čeho je se svou technologií schopná.

Malá modulární budoucnost

SMR jsou velkým tématem současnosti. Kvůli přechodu na bezemisní energetiku a omezování fosilních paliv je spousta zemí vnímá jako způsob, jak tento přechod zajistit, na rozdíl od „velkých” jaderných reaktorů je možné stavět tyto reaktory rychleji a dopravovat je na místa, kde by ty klasické stát nemohly. Mají nižší výkon, ale zase je lze vyrábět sériově. Počítá s nimi i česká energetická koncepce.

Existuje hned několik typů malých modulárních reaktorů, Kairos Power se specializuje na ty, které jako chladivo místo vody používají roztavenou fluoridovou sůl.

Google: Potřebujeme nové zdroje

Google je prvním korporátem, který se k využívání energie ze SMR zavázal. Stejně jako další velké technologické firmy totiž řeší palčivý - umělá inteligence ke svého chodu potřebuje ohromné množství energie. Skutečně monumentální množství. Takovéto objemy v současnosti z obnovitelných zdrojů nelze stabilně získat.

Pokud se firmy chtějí vyhnout fosilním palivům, tak jim pro AI, u které se počítá s růstem a tedy i růstem energetických nároků, de facto nic jiného než jaderné zdroje nezbývá. A Google to ve svém oznámení přiznává. „Rozvodná síť potřebuje nové zdroje elektřiny, aby mohla podporovat technologie umělé inteligence,” píše na blogu Michael Terrell, šéf Googlu pro energii a klima.

Všichni hledají, kde jadernou energii vzít

I konkurence sahá po jaderné energii, jde na to ale jinak. Microsoft se minulý měsíc dohodl se společností Constellation Energy na obnově jaderné elektrárny Three Mile Island v Pensylvánii, která by měla pokrýt část jeho energetických potřeb. Toto oznámení ale mělo v USA lehkou pachuť, v této elektrárně se odehrál jeden z nejhorších jaderných incidentů v historii země.

Amazon se zase v březnu rozhodl koupit datacentrum od společnosti Talen Energy, které je přímo poháněné energií z nedaleké jaderné elektrárny Susquehanna Steam Electric Station.

Zakladatel OpenAI Sam Altman pro změnu investuje do energetických společností, které by pro jeho podnik v budoucnu mohly zajistit jadernou energii. Jednou z nich je Oklo, které vyvíjí vlastní SMR, další je Helion Energy.