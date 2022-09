Google jde po krku Dolby a jeho HDR a 3D zvuku. Caviar bude bezplatná odpověď na Vision a Atmos

Podle listu Protocol chce Google vytvořit otevřenou a bezplatnou alternativu pro Dolby Vision a Dolby Atmos. Už se prý setkal s výrobci elektroniky, aby jim představil svou vizi. Cílem rozšířit podporu HDR a prostorového zvuku tam, kde tomu brání licenční poplatky, resp. neochota za ně platit.

Stejným způsobem už Google otevřel video formát VP9 coby alternativu pro licencemi zatížený H.264 (AVC). A s ostatními společnosti zformoval Alliance for Open Media, kde tvoří AV1 coby svobodnou alternativu pro H.265 (HEVC).

Project Caviar, který by měl přinést lepší obraz a zvuk do mobilů, počítačů i televizorů, by chtěl Google využívat především na YouTubu. Pokud ale formáty opravdu otevře, nemělo by nic bránit širší adopci. Tedy teoreticky.

Podpora AV1 se také začala zlepšovat až v posledních dvou letech. Už je na trhu hardware, který s tímto formátem umí efektivně pracovat. Existuje i kompatibilní software. Potíž je s obsahem. Prominentním místem je stále YouTube. Opatrně s ním koketuje i Netflix a chtěly by na něj přejít Facebook a Twitch. Hollywood se ale zuby nehty drží formátů vyvíjených pod záštitou skupiny MPEG. A pokud jde o zvuk a HDR, tam je zase těsně propletený právě s Dolby.

Samsung vytvořil bezplatnou alternativu k Dolby Vision jménem HDR10(+), ale ani ten není všude dostupný. V prostorovém zvuku pak u streamovaných služeb konkurence prakticky není, protože většina filmů a seriálů je v Dolby Digital nebo Atmosu. Otevřený formát Opus najdeme na internetu leda tak v souvislosti s hudbou, ale nikoliv videem. Snad se o Caviaru brzy dozvíme více informací, tohle totiž vypadá na velkou věc.